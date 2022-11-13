فلسطينيون يستهدفون مركبات المستوطنين بالخليل وأريحا

استهدف شبان فلسطينيون، مساء الأحد، مركبات للمستوطنين قرب مدينتي الخليل وأريحا.

وقالت مصادر عبرية: "إن أضراراً لحقت بحافلة للمستوطنين بعد رشقها بالحجارة في منطقة قرية الفندق".

كما لحقت أضراراً بمركبات للمستوطنين بعد رشقها بالحجارة على طريق غوش عتسيون- الخليل قرب العروب

ورشق الشبان حافلة للمستوطنين بالحجارة في منطقة قرية زبيدات البدوية قرب أريحا، كذلك رشق مركبة عسكرية بالحجارة بين مستوطنتي ليشم وبيت أرييه الجاثمة على أراضي الفلسطينيين.

وسجل مركز معلومات فلسطين "معطى" 1999" عملاً مقاوماً خلال أكتوبر/تشرين أول الماضي، تنوعت ما بين عمليات إطلاق نار وعمليات دهس وطعن وزرع عبوات ناسفة وإلقاء مفرقعات نارية وزجاجات حارقة على مجموعات المستوطنين وقوات الاحتلال (الإسرائيلي).