الكتلة الإسلامية تستهجن تغييب الانتخابات عن جامعة النجاح منذ 5 سنوات

استهجنت الكتلة الإسلامية في جامعة النجاح الوطنية، تغييب إدارة الجامعة انتخابات مجلس الطلبة منذ خمس سنوات.

وقال ممثل الكتلة الإسلامية بالجامعة جهاد أحمد إن انتخابات مجلس الطلبة مغيبة منذ 5 سنوات بشكل قسري.

وأضاف أحمد أن الطلبة لا يجدون من يمثلهم أمام إدارة الجامعة، بسبب تغييب الانتخابات، مؤكدا أن الطلبة يحتاجون إلى الانتخابات داخل الجامعة لإيجاد من يمثلهم ويطالب بحقوقهم.

وذكر أن جامعة النجاح تعاني من قبضة أمنية من السلطة والاحتلال، لافتا إلى أنه في كل مرحلة تشهد الجامعة فيها انتخابات تقوم السلطة والاحتلال باعتقال طلاب الكتلة الإسلامية.

وشدد على أن جامعة النجاح تخشى من صناديق الاقتراع، لأنها تريد فئة بعينها هي من تقود المجلس.

ونوه إلى أن السلطة تتدخل في جامعة النجاح، وهي من تطالب الإدارة بعدم إجراء انتخابات مجلس الطلبة، مشيرا إلى أن السلطة تتحكم في إدارة الجامعة بإصدار قرارات غير قانونية.