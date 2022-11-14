الاحتلال يدمر 3 بنايات شرق بيت لحم ويطالب أصحابها بدفع أجرة الهدم

تفاجأ المواطنون في بلدة المنيا شرق بيت لحم فجر اليوم الاثنين، باقتحام قوات كبيرة من جيش الاحتلال للبلدة برفقة آليات ضخمة لهدم ثلاث بنايات وبئر مياه.

وحاصرت قوة كبيرة من جيش الاحتلال المنطقة، كما منعت المواطنين والصحفيين من الوصول إليها حتى انتهاء عملية الهدم التي نفذتها معدات ثقيلة.

وتحتوي البنايات المهدمة على 6 شقق جاهزة للسكن فيها، تعود للمواطن عبد ربه كوازبة وأبناؤه وهم من بلدة سعير في الخليل.

وقال المواطن عبد الله كوازبة، إن المنازل كلفت ابن شقيقه رشيد، قرابة 600 ألف دولار، وشيدت على أرض تملكها العائلة بشكل رسمي.

ووصف ما جرى بأنه غارة نفذتها قوات الاحتلال الساعة 4 فجراً، دون إخطار أصحاب المنازل التي تعمد الاحتلال تسويتها بالأرض وهدم بئر المياه الذي يروي أشجار الزيتون.

وأكد كوازبة أن الاحتلال يرتكب جريمة بحق المواطنين في الضفة الغربية وخاصة في المنطقة المصنفة (ج) حسب اتفاقية أوسلو، دون أي تدخل من المسؤولين في السلطة الفلسطينية.

وأشارت عائلة كوازبة إلى أن قوات الاحتلال طلبت منهم دفع 52ألف شيكل (15 ألف دولار) مقابل إيجار المعدات التي قامت بتنفيذ عملية الهدم.

وتتعرض منطقة المنيا لهجمة استيطانية، تتمثل بهدم المنازل والغرف الزراعية، بهدف التضييق على المواطنين وحملهم على الرحيل منها.