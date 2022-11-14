سجون السلطة تغيب المعتقل السياسي المريض منذر رحيب منذ 161 يوماً

تواصل أجهزة أمن السلطة في رام الله اعتقال المواطن منذر رحيب (54 عاماً) لليوم ال 161 على التوالي رغم معاناته من عدة أمراض.

وخلال اعتقاله في سجن أريحا على خلفية ما تعرف بقضية منجرة بيتونيا، تعرض رحيب للتعذيب الشديد الذي أدى إلى تردي وضعه الصحي.

واحتجزت أجهزة السلطة المعتقل السياسي رحيب مع السجناء الجنائيين أصحاب الأحكام المؤبدة في سجن أريحا.

ورحيب هو المعيل الوحيد لأسرته المكونة من 5 بنات وولد واحد، كما حرمته أجهزة السلطة من وداع والده والمشاركة في جنازته بعد وفاته في 21 من أكتوبر الماضي.

وخلال اعتقاله مع 5 شبان أفرج عنهم مؤخراً في قضية منجرة بيتونيا، جرى التحقيق مع المعتقلين حول نشاطهم السياسيّ وانتمائهم الحزبي، وسنوات اعتقالهم في سجون الاحتلال.

وتصاعدت انتهاكات أجهزة السلطة بحق المواطنين في الضفة الغربية خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حيث سجلت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين (409) انتهاكاً، كان أبرزها جريمة قتل المعتقل السياسي محمد البنا، شقيق المـطارد محمود البنا أحد قادة مجموعات عــرين الأســود، تحت التعذيب في سجون الأجهزة الأمنية في نابلس.

ولا تزال أجهزة السلطة تعتقل نحو 34 مواطناً في سجونها بينهم طلاب ونشطاء وأسرى محررين أمضوا سنوات في سجون الاحتلال.