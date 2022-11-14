من المتوقع أن يطالب رئيس "عوتسما يهوديت" إيتمار بن غفير اليوم الإثنين بإصدار قانون عقوبة الإعدام ضد الفلسطينيين منفذي العمليات الفدائية كفقرة في اتفاقيات الائتلاف، وذلك حسبما ذكرت صحيفة يديعوت أحرنوت العبرية.

وقالت الصحيفة العبرية إنه في حكومة العدو اليمينية الناشئة، يبدو أن هناك أغلبية واضحة تؤيد مثل هذا القانون، ومع ذلك، ليس من الواضح كيف كانت حماسة الليكود للسماح بسن هذا القانون.

وأضافت أن القانون المقترح هو واحد من وعود بن غفير الانتخابية وعناصر أخرى من اليمين أداروا حملة دعائية حولها، مثل رئيس حزب “إسرائيل بيتنا” أفيغدور ليبرمان، كما أن عدد قليل من أعضاء الكنيست من حزب الليكود أيدوه في الماضي.

وأشارت إلى أنه من المتوقع أن يضغط بن غفير في الطلب ويأمل أن يتم تضمينه في الاتفاقات الخاضعة للمناقشات.

وأوضحت أن الاقتراح يسعى إلى تغيير القانون المعمول به في المنطقة، وإثبات أنه سيكون من الممكن تمرير عقوبة الإعدام حتى بأغلبية الأصوات، وأنه لن يكون من الممكن تخفيف عقوبة أولئك الذين حصلوا على حكم نهائي.

المصدر: الهدهد