الاحتلال يقتلع 2000 شجرة زيتون ويجرّف 150 دونمًا غرب سلفيت



اقتلعت قوات الاحتلال (الإسرائيلي)، اليوم الاثنين، مئات أشجار الزيتون، كما جرفت مساحات من الأراضي الزراعية في بلدة قراوة بني حسان غرب سلفيت.

وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتلعت وقطعت 2000 شجرة زيتون في بلدة قراوة بني حسان، وجرفت 150 دونما من الأراضي الزراعية المستصلحة بالمنطقة وهدمت السلاسل الحجرية فيها.

واقتحمت قوات الاحتلال برفقة جرافاتها شمالي شرق البلدة، وأغلقت الطرق المؤدية اليها ومنعت دخول المزارعين إليها.

ويحاول الاحتلال الاستيلاء على الأراضي في بلدة قرواة بني حسان بادعاء أنها "أراضي دولة"، بهدف التوسع الاستيطاني.

وتصاعدت جرائم قوات الاحتلال (الإسرائيلي) وانتهاكات مستوطنيه، ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس المحتلة خلال شهر أكتوبر/تشرين الماضي.

ورصد مركز المعلومات الفلسطيني "معطى" خلال تقريره الدوري (3665) انتهاكاً للاحتلال ومستوطنيه خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، استشهد خلالها (30) مواطنًا وأصيب (720) آخرين.

وبلغ عدد الأنشطة الاستيطانية (11) نشاطاً، تنوعت ما بين مصادرة وتجريف أراضٍ، وشق الطرق والمصادقة على بناء وحدات استيطانية، فيما جرى رصد (246) اعتداءً آخر للمستوطنين.