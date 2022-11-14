البرهان يهنئ نتنياهو: أتطلع لتعزيز العلاقات بين الخرطوم وتل أبيب

أعلن مكتب رئيس الحكومة (الإسرائيلية) المكلف، بنيامين نتنياهو، مساء اليوم، الإثنين، أن الأخير تلقى برقية تهنئة من رئيس مجلس السيادة الانتقالي قائد الجيش السوداني، الفريق عبد الفتاح البرهان، الذي كان قد اتخذ إجراءات تهدف إلى تطبيع العلاقات الرسمية بين السودان وتل أبيب، برعاية أميركية.

وذكر مكتب نتنياهو، بحسب ما أوردت هيئة البث (الإسرائيلية) ("كان 11")، أن البرهان هنأ نتنياهو على فوزه في الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة، وقال في برقية التهنئة: "أهنئكم بفوزكم في الانتخابات، وأتطلع إلى مواصلة التعاون في ما بيننا من أجل تعزيز العلاقات في جميع المجالات، بما يعود بالنفع على مواطني البلدين".

ونقلت "كان 11" عن مسؤول سوداني مطلع (لم تسمه)، تأكيده أن برقية التهنئة أرسلت بالفعل من قبل البرهان، أمس، الأحد، إلى رئيس الحكومة (الإسرائيلية) المنتخب، نتنياهو، مشيرا إلى أنها تهدف إلى "التعبير عن رغبة السودان في تطوير العلاقات مع (إسرائيل).