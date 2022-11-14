إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين 2022، وضعت الحكومة المصرية شروط محددة لإضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين 2022، وذلك ليتمكن المواطن من الحصول على السلع المدعمة عبر بطاقة التموين.

وزير التموين الدكتور على المصيلحي قال إنه تم وضع مجموعة من الضوابط لإضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين بهدف شمول الفئات الأولى بالرعاية ضمن بطاقات التموين.

وأضاف أن الفئات الأولى بالرعاية لا يزيد دخلها عن الحد الأدنى للأجور البالغ 3 آلاف جنيه، أو لا يزيد المعاش عن 2500 جنيه، وكذلك الأرامل والمطلقات والمرأة المعيلة، وأصحاب معاش الضمان الاجتماعي تكافل وكرامة.

رابط وتفاصيل إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين 2022

شروط إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين 2022

أن يكون رب الأسرة في بطاقة التموين من الفئات المستحقة للتموين وينطبق عليه شروط الفئات الأولى بالرعاية.

أن يكون الابن أكبر من عامين.

ألا يتجاوز الحد الأقصى للبطاقة التموينية 4 أفراد فقط.

وقال الدكتور على المصيلحي وزير التموين إنه يتم بدء إضافة المواليد على بطاقات التموين حال انطباق الشروط، مشيرا إلى أنه يمكن إضافة فردين بحد أقصى على البطاقة الحالية.

دعم مصر التمويني.. إضافة المواليد لبطاقة التموين 2022

خطوات إضافة المواليد على بطاقة التموين عبر بوابة مصر الرقمية

الدخول إلى بوابة مصر الرقمية من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).

تسجيل الدخول على الموقع لإضافة مواليد جدد على بطاقة التموين.

اضغط على تسجيل حساب جديد.

كتابة الرقم القومي لصاحب بطاقة التموين.

كتابة الاسم واسم الأم.

اختيار خدمات التموين.

اختيار إضافة أفراد أسرتي غير المقيدين ببطاقة التموين.

الضغط على بدء الخدمة لإضافة مواليد جدد لبطاقة التموين.

كتابة اسم الابن أو الابنة والرقم القومي.

اختيار صفة القرابة ابن أو ابنة.

اختيار ضم.

الضغط على كلمة إضافة مواليد جدد لبطاقة التموين.

بوابة مصر الرقمية لإضافة المواليد الجدد 2022

من جانبها كشفت وزارة التموين في وقت سابق عن طرق تلقي تظلمات المواطنين بشأن الحذف من بطاقة التموين أو الاستبعاد، مطالبا المواطنين بتقديم تظلمات عبر موقع دعم مصر أو منظومة الشكاوي بمجلس الوزراء في مصر أو من خلال مديريات التموين المنشرة في مختلف المحافظات.