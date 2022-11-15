الاحتلال يأخذ قياسات منزل الأسير يونس هيلان بقلقيلة تمهيدًا لهدمه

اقتحمت قوات الاحتلال (الإسرائيلي)، فجر اليوم الثلاثاء، منزل الأسير الشاب يونس هيلان في بلدة حجة شرق قلقيلية، وأخذت مقاسات له تمهيدًا لهدمه.

وداهمت قوات الاحتلال منزل الشاب "هيلان" منفذ عملية الطعن في قرية الفندق قرب قلقيلية، وأخذت مقاسات ورسمت خرائط له، تمهيدًا لهدمه.

وأعلن يوم الثلاثاء الماضي عن مقتل المستوطن الذي أصيب في 25 أكتوبر الماضي في عملية طعن بقرية الفندق قضاء قلقيلية.

وبعد ساعات من وقوع عملية الطعن، أعلن الاحتلال اعتقال منفذ عملية الطعن الشاب يونس هيلان من قرية الفندق؛ وهو طالب بكلية الهندسة بجامعة النجاح الوطنية.

وينتهج الاحتلال الإسرائيلي سياسة هدم منازل منفذي عمليات المقاومة الفلسطينية كنوع من "العقاب الجماعي"، إلا أن تصاعد المقاومة يثبت فشل هذه السياسية.