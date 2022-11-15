حماس: إقامة المقابر الوهمية والحدائق التوراتية بالقدس لن يفتح في طمس معالمها

قال محمد حمادة المتحدث باسم حركة حماس في القدس، إن إقامة الاحتلال ما يسمّى "المقابر الوهمية والحدائق التوراتية" في مدينة القدس إجرامٌ صهيوني لن يُفلح في طمس معالمها وهُويّتها العربية.

وأضاف حمادة في تصريح صحفي، اليوم الثلاثاء، أن سعي الاحتلال المحموم لتغيير معالم مدينة القدس المحتلة من خلال الاستيلاء على الأراضي، وإقامة الحدائق التوراتية والمقابر الوهمية إجرام صهيوني متجدّد، وانتهاكٌ صارخ واستهتار بكل القوانين والمواثيق الدولية.

وأكدت أنها محاولات يائسة لن تفلح في تغيير حقائق التاريخ وهُوية المدينة المقدّسة.

وجدّدت رفضها لهذه المخططات والمشاريع التهويدية، قائلةً: "وسيبقى شعبنا متمسكاً بأرضه ومدافعاً عن مقدساته بكل الوسائل، حتى التحرير وزوال الاحتلال".