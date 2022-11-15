المنحة القطرية 100 دولار شهر 11 رابط الفحص الاستعلام الحكومي ... يترقب المواطنين في قطاع غزة، والمستفيدين من المنحة القطرية في غزة، موعد إعلان صرف المنحة لشهر 11.

المنحة القطرية 100 دولار شهر 11

حيث بات صرف المنحة القطرية 100 دولار شهر 11 نوفمبر، خبرً هامًا شهرياً يبحث عنه المستفيدين من المنحة القطرية في قطاع غزة، والذي تعتمد عليه كمصدر رزق لكثير من العائلات الغزية.

موعد صرف المنحة القطرية 100 دولار شهر 11

حيث من المتوقع، أن تعلن اللجنة القطرية بالتعاون مع الأمم المتحدة عن صرف المنحة القطرية يوم الأحد القادم، حيث يوافق التاريخ 20/11/2022، على أن يتم تنزيل الرابط يوم الإثنين 21/20/2022.

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وأعلنت اللجنة القطرية عن صرف المنحة القطرية بتاريخ 25/10/2022م، بعدما أعلن السفير محمد العمادي، رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، أن اللجنة وبالتعاون مع صندوق قطر للتنمية، ستبدأ عملية صرف دفعة شهر أكتوبر من المساعدات النقدية للأسر المستورة والمتعففة في قطاع غزة بدءا من يوم غد الأربعاء الموافق 26/10/2022م.

رابط فحص المنحة القطرية الاستعلام الحكومي

موعد صرف المنحة القطرية شهر 11 نوفمبر 2022، الاستعلام الحكومي، ونرفق لكم هنا رابط فحص المنحة القطرية 100دولار شهر11 نوفمبر، ورابط فحص الاستعلام الحكومي المنحة القطرية 100دولار عن شهر 11 نوفمبر 2022م، من خلال الرابط التالي اضغط هنـــــــــــــــــــــا

شروط صرف المنحة القطرية شهر 10

وكانت وزارة الشؤون الاجتماعية قد أصدرت بيانًا صحفيًا، حددت فيه الشروط والمعايير الواجب توفرها للمستفيدين من الاسر المتعففة، لاستلام 100 دولار من المنحة القطرية، وهي على النحو التالي:

أولاً: الشرط الأول في المنحة: من استلم أقل من 23 مرة .

ثانيًا: من استلم 23 مرة فما فوق؛ وعدد أفراد الأسرة أربعة فقط.

ثالثًا: وأكدت انه لا يوجد أسماء جديدة في هذه الدفعة.

رابعًا: تم إيقاف المنحة عن جميع المسافرين خارج دولة فلسطين، وهي شروط حددتها اللجنة في وقت سابق، وهي تتغير وفق ما تراه وزارة الشؤون الاجتماعية.

موعد صرف المنحة القطرية شهر 11 نوفمبر 2022، الاستعلام الحكومي

وكما نوهنا في بداية الخبر، بأن موعد صرف المنحة القطرية شهر 11 نوفمبر 2022، الاستعلام الحكومي، سيكون وفق التوقعات الاعلان عن موعد صرف المنحة يوم الأحد المقبل الموافق 20/11/2022.

وأكدت المصادر أن عدد الأسر سيبقى كما كل شهر، لافتة إلى أن آلية الصرف ستكون بنفس آلية الشهر الماضي 10/2022.

المنحة القطرية 100 دولار

حيث تعتبر المنحة القطرية 100 دولار، مساعدات ثابتة لعدد كبير من العائلات الفلسطينية في قطاع غزة، لهذا يحاول العديد من العائلات في قطاع غزة البحث عن رابط وموعد صرف المنحة القطرية 100دولار، خاصة وأن الجميع من العائلات تسير في المصروف الشهري وفقاً لموعد صرف المنحة القطرية 100دولار شهر 11.



