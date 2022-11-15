رابط وخطوات تحديث بيانات بطاقة التموين عبر مصر الرقمية 2022 ، يبحث الكثير من المواطنين المصرين عبر محركات البحث قوقل، عن الخدمات التموينية المتاحة على بوابة مصر الرقمية للتموين.

حيث يسعى عدد من المواطنين المستفيدين من نظام المساعدة التموينية الذي توفره وزارة التموين لمعرفة كيفية الوصول إلى البوابة الرقمية المصرية من خلال محرك البحث للاستعلام عن البطاقة التموينية وتسجيل رقم الهاتف المحمول قبل انتهاء الوقت المحدد.

بوابة مصر الرقمية للتموين

وتصدرت البحث مصر الرقمية لخدمات التموين خلال الساعات الماضية، ومؤشرات البحث على جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي.

هذا للتعرف على البطاقة التموينية والخدمات التموينية، مع الاستمرار في البحث عن كيفية التسجيل من خلال بوابة مصر الرقمية، للتعرف على البطاقة التموينية لمعرفة رابط وإجراءات التسجيل للاستفادة من نظام دعم وزارة المالية. إمداد.

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بوابة مصر الرقمية للخدمات التموينية

وأعلنت الوزارة عن سرعة استكمال قواعد بيانات البطاقة التموينية، موضحة أن رقم الهاتف المحمول سيساهم في سرعة التواصل مع المواطن من خلال الاتصال به أو إرسال رسائل قصيرة إليه على الهاتف المحمول.

خطوات الاستعلام عن خدمات بوابة مصر الرقمية للتموين

بالخطوات طرق الاستعلام عن بطاقة التموين عبر بوابة مصر الرقمية والتي جاءت كالآتي:

1- ادخل على رابط مصر الرقمية استعلام عن بطاقة التموين .. من هنـا

2- قم بتسجيل الدخول

3-اضغط على خدمات التموين

4-اضغط على تحديث البيانات

5-اضغط على بداية الخدمة

6-ستظهر بيانات البطاقة التموينية، الخاصة بعدد أفراد الأسرة على البطاقة التموينية، ورصيد البطاقة من الدعم

7-الضغط على التالي

8-قم بتسجيل رقم الموبايل

9-تظهر رسالة بأنه سيتم عملية مراجعة الرقم

وأوضحت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن مد فترة التسجيل يأتي تسهيلا على المواطنين أصحاب البطاقات ‏التموينية، منوهة بأن التوجيه تضمن استمرار ‏فتح موقعي (دعم مصر- مصر الرقمية) لـ تسجيل رقم ‏الهاتف المحمول على بطاقة التموين.‏