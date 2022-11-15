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طريقة تقديم تظلمات وقف بطاقة التموين للحصول على الدعم الاستثنائي

طريقة تقديم تظلمات وقف بطاقة التموين للحصول على الدعم الاستثنائي
طريقة تقديم تظلمات وقف بطاقة التموين للحصول على الدعم الاستثنائي

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طريقة تقديم تظلمات وقف بطاقة التموين للحصول على الدعم الاستثنائي .. يبحث الكثير من المواطنين عن طرق لتقديم التظلمات لإيقاف البطاقة التموينية والخطوات الواجب اتباعها للعمل على إعادة البطاقة التموينية مرة أخرى والتمكن من إنفاق الحصة المستقبلية مرة أخرى.

 

طريقة تقديم تظلمات وقف بطاقة التموين للحصول على الدعم الاستثنائي

 

تظلمات وقف بطاقة التموين

قد تتوقف البطاقة التموينية، بحسب عدة أسباب سبق أن كشفت عنها وزارة التموين، وحذرت من أن يتقدم بتظلمه ويراجعها مع وزارة التموين ويتخذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك.

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خطوات التظلم على بطاقة التموين

أولا: عليك الدخول على موقع دعم مصر من هنا.

ثانيًا: يجب على المتظلم أن تدخل على تظلمات.

ثالثا: تكتب رقم بطاقة التموين ورقم بطاقة صاحب بطاقة التموين.

رابعا: تكتب رقم الموبايل.

خامسا: تشرح سبب التظلم.

كما نبهت وزارة التموين، عبر بيانات رسمية أصدرتها في الأيام الماضية، إلى أهمية تحديث رقم الهاتف على البطاقة التموينية، وحددت وزارة التموين خطوات تحديث رقم الهاتف على البطاقة التموينية عبر موقع دعم مصر.

وبحسب ما أعلنته وزارة التموين، يمكنكم تحديث بيانات البطاقة التموينية بعد الدخول إلى موقع دعم مصر، والذي يمكن إيجاده على الرابط التالي.

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خطوات تقديم تظلمات التموين للدعم الاستثنائي

ثم عليك اتباع الخطوات التالية:

1- الدخول إلى موقع دعم مصر الرسمي.

2️- الضغط على أيقونة خدمات تموينية ثم تفعيل البطاقة .

3️- كتابة رقم الهاتف المحمول .

4️- اختيار إعادة إرسال الرقم السري للهاتف المحمول.

5️- إدخال رقم الهاتف المحمول المسجل باسم صاحب البطاقة التموينية.

6️-  كتابة رقم البطاقة التموينية والمكون من 12 رقمًا.

7️-  الخطوة الأخيرة هي الضغط على أيقونة إرسال الرقم السري.

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