الحاج: حملة حلم فلسطيني هي أكبر حملة داعمة لمونديال قطر

أكد رئيس منسقية قطر في المؤتمر الشعبي لفلسطيني الخارج د. أنس الحاج، أن حملة حلم فلسطيني هي أكبر حملة داعمة لمونديال قطر ٢٠٢٢، والذي يبدأ بعد أيام.

وقال الحاج في تصريح صحفي حول حملة "حلم فلسطيني" لإظهار معاناة غزة في مونديال قطر ٢٠٢٢:"إن الحملة تتضمن جوانب عدة منها إنتاج فيديوهات داعمة للفرق العربية المشاركة في المونديال، وأيضاً عن حلم فلسطيني بالمشاركة في المونديال".

وأضاف، "نسعى لإيصال الرواية الحقيقية عن القضية الفلسطينية"، مشيرًا إلى أن هناك تفاعل كبير مع حملة حلم فلسطيني واحتفاء بها من المشاهير والمؤثرين عبر مواقع التواصل، ونطمح أن يتوسع التفاعل مع اقتراب المونديال.

وأوضح الحاج أنه، مطلوب منا اليوم تفنيد رواية الاحتلال، وأن يكون لنا تواجد وتفاعل في هذه البطولة العربية لنوصل صوتنا للعالم.

ودعا أبناء شعبنا للتفاعل الرقمي من خلال الهاشتاقات، والفيديوهات الإنسانية المرتبطة بحضور مباريات المونديال.

