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موعد صرف 300 جنيه علاوة غلاء معيشة استثنائية للموظفين

موعد صرف 300 جنيه علاوة غلاء معيشة استثنائية للموظفين
موعد صرف 300 جنيه علاوة غلاء معيشة استثنائية للموظفين

القاهرة- الرسالة نت

موعد صرف 300 جنيه علاوة غلاء معيشة استثنائية للموظفين، صادق الرئيس عبدالفتاح السيسي على قانون علاوة غلاء معيشة استثنائية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين بالدولة غير المخاطبين به وبتقرير منحة استثنائية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام ومنح أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم منحة استثنائية، وذلك وفق ما نشرته الجريدة الرسمية في عددها الصادر، اليوم الثلاثاء 15 نوفمبر 2022.

موعد صرف 300 جنيه علاوة غلاء معيشة استثنائية للموظفين

ونصت المادة الأولى من قرار صرف 300 جنيه علاوة غلاء معيشة استثنائية للموظفين على أن يمنح الموظفون المخاطبون بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة ٢٠١٦، والعاملون بالدولة غير المخاطبين به علاوة غلاء معيشة استثنائية مقدارها 300 جنيه شهريا، ويستفيد من هذه العلاوة من يعين مـن المـوظفين العاملين بعد تاريخ بدء العمل بهذا القانون، وتعد هذه العلاوة جزءا مـن الأجـور المكملة أو الأجور المتغيرة لكل منهم، بحسب الأحوال.

موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2022 في مصر بالزيادة

صرف 300 جنيه علاوة غلاء معيشة استثنائية للموظفين

ونصت المادة الثانية من قانون صرف 300 جنيه علاوة غلاء معيشة استثنائية للموظفين على أن يقصد بالموظفين والعاملين بالدولة في تطبيق أحكام المادة الأولى من هذا القـانون، الموظفون والعاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة، وذوو المناصـب العامـة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية الذين تدرج اعتماداتهم المالية بالموازنـة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية والذين تنظم شؤون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، وكذا العاملون بالهيئـات العامـة تمنح شركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام العاملين بهـا منـحـة استثنائية تصرف شهريا من موازناتها الخاصة مقدارها 300 جنيه، ولا تـضم هـذه المنحة إلى الأجر الأساسي.

حساب مرتبات نوفمبر 2022 بعد الزيادة الجديدة

وكانت وزارة المالية، أوضحت في وقت سابق، أنه سيبدأ صرف مرتبات شهر نوفمبر 2022، للعاملين بالدولة، 24 نوفمبر الجاري، وتستمر لمدة 5 أيام، وذلك مع مراعاة أيام الإجازات الرسمية.

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