سعر الذهب في سوريا اليوم الأربعاء 16 نوفمبر 2022 .. شهدت أسعار الذهب في سوريا ارتفاعا في سعر جرام الذهب في الأسواق، خلال التعاملات الفورية.

سعر الذهب في سوريا اليوم

سعر جرام الذهب عيار 24: 143,763 ليرة، ما يعادل 57.23 دولار.

سعر جرام الذهب عيار 22: 131,784 ليرة، ما يعادل 52.46 دولار.

سعر جرام الذهب عيار 21 في: 125,796 ليرة، ما يعادل 50.08 دولار.

سعر جرام الذهب عيار 18: 107,824 ليرة، ما يعادل 42.92 دولار.

سعر الذهب في سوريا اليوم الأربعاء

وجاء سعر جرام الذهب عيار 14: 83,862 ليرة، ما يعادل 33.39 دولار.

سعر جرام الذهب عيار 12: 71,882 ليرة، ما يعادل 28.62 دولار.

سعر أوقية الذهب في سوريا: 4,471,035 ليرة، ما يعادل 1,780 دولار.

سعر الذهب في سوريا

سعر الجنيه الذهب: 1,006,366 ليرة، ما يعادل 400.63 دولار.

سعر كيلو الذهب: 143,763,172 ليرة، ما يعادل 57,232دولار.