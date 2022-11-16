الرسالة سبورت الرسالة سبورت

الرسالة نت

ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: غزة العزة

سعر الذهب في الإمارات اليوم الأربعاء 16 نوفمبر 2022 يشهد ارتفاع

سعر الذهب في الإمارات اليوم الأربعاء 16 نوفمبر 2022 يشهد ارتفاع
سعر الذهب في الإمارات اليوم الأربعاء 16 نوفمبر 2022 يشهد ارتفاع

الرسالة نت

سعر الذهب في الإمارات اليوم الأربعاء 16 نوفمبر 2022 يشهد ارتفاع ، وشهد سعر الذهب في الإمارات ارتفاعا، فسجل عيار 24 اليوم «209.91 درهم إماراتي».

سعر الذهب في الإمارات اليوم

 بينما سجل نفس العيار سعر «208.97 درهم إماراتي» ليسجل ارتفاع بفارق «0.94».

سعر جرام الذهب في الإمارات

سعر جرام الذهب عيار 18، «157.43 درهم إماراتي»، «42.90 دولارأمريكي».

سعر جرام الذهب عيار 21، «183.67 درهم إماراتي»، «50.05 دولار أمريكي».

سعر جرام الذهب عيار 22، «192.42 درهم إماراتي»، «52.43 دولار أمريكي».

سعر جرام الذهب عيار 24، «209.91 درهم إماراتي»، «57.20 دولار أمريكي».

سعر جرام الذهب عيار 14، «122.45 درهم إماراتي»،«33.36 دولار أمريكي».

سعر الذهب عيار 12، درهم «105.02 درهم إماراتي»، «28.59 دولار أمريكي».

سعر الأونصة الذهب في الإمارات

سعر الأوقية/أونصة الذهب شراء، «6.532.60 درهم إماراتي»، «1.780 دولار أمريكي».

سعر الأوقية/أونصة الذهب بيع ، «6.528.93 درهم إماراتي»، «1.779 دولار أمريكي».

سعر جنية الذهب في الإمارات

جنية الذهب 8ج عيار 24، «2.015.14 درهم إماراتي»، «549.08 دولارأمريكي».

جنية الذهب 8ج عيار 22، «1.847.21 درهم إماراتي»، «503.33 دولارأمريكي».

جنية الذهب 8ج عيار 21، «1.763.25 درهم إماراتي»، «480.4 دولارأمريكي».

سعر سبيكة الذهب في الإمارات

وجاء سعر سبيكة الذهب اليوم 1 كيلو، «211.379.87 درهم إماراتي»، «57.596.69 دولارأمريكي».

رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/271800

كلمات مفتاحية

سعر جرام الذهب في الإمارات سعر الذهب في الإمارات سعر الذهب في الإمارات اليوم الذهب في الإمارات الذهب في الإمارات اليوم الذهب في الإمارات اليوم الأربعاء سعر الذهب في الإمارات اليوم الأربعاء 16 نوفمبر سعر الأونصة الذهب في الإمارات سعر جنية الذهب في الإمارات سعر سبيكة الذهب في الإمارات

متعلقات

أخبار رئيسية

المزيد من اخبار ترند

تم نسخ الرابط بنجاح.