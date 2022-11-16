سعر الذهب في الإمارات اليوم الأربعاء 16 نوفمبر 2022 يشهد ارتفاع ، وشهد سعر الذهب في الإمارات ارتفاعا، فسجل عيار 24 اليوم «209.91 درهم إماراتي».

سعر الذهب في الإمارات اليوم

بينما سجل نفس العيار سعر «208.97 درهم إماراتي» ليسجل ارتفاع بفارق «0.94».

سعر جرام الذهب في الإمارات

سعر جرام الذهب عيار 18، «157.43 درهم إماراتي»، «42.90 دولارأمريكي».

سعر جرام الذهب عيار 21، «183.67 درهم إماراتي»، «50.05 دولار أمريكي».

سعر جرام الذهب عيار 22، «192.42 درهم إماراتي»، «52.43 دولار أمريكي».

سعر جرام الذهب عيار 24، «209.91 درهم إماراتي»، «57.20 دولار أمريكي».

سعر جرام الذهب عيار 14، «122.45 درهم إماراتي»،«33.36 دولار أمريكي».

سعر الذهب عيار 12، درهم «105.02 درهم إماراتي»، «28.59 دولار أمريكي».

سعر الأونصة الذهب في الإمارات

سعر الأوقية/أونصة الذهب شراء، «6.532.60 درهم إماراتي»، «1.780 دولار أمريكي».

سعر الأوقية/أونصة الذهب بيع ، «6.528.93 درهم إماراتي»، «1.779 دولار أمريكي».

سعر جنية الذهب في الإمارات

جنية الذهب 8ج عيار 24، «2.015.14 درهم إماراتي»، «549.08 دولارأمريكي».

جنية الذهب 8ج عيار 22، «1.847.21 درهم إماراتي»، «503.33 دولارأمريكي».

جنية الذهب 8ج عيار 21، «1.763.25 درهم إماراتي»، «480.4 دولارأمريكي».

سعر سبيكة الذهب في الإمارات

وجاء سعر سبيكة الذهب اليوم 1 كيلو، «211.379.87 درهم إماراتي»، «57.596.69 دولارأمريكي».