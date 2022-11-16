طقس فلسطين اليوم .. تعرف على المنخفض الجوي خلال الساعات القادمة

طقس فلسطين اليوم .. تشير آخر التوقعات الجوية إلى أن منخفضًا ضعيفًا إلى متوسط سيصل المناطق الفلسطينية الليلة، على شكل أمطار محلية وسيغطي العديد من المناطق، وسيستمر تأثيره حتى الخميس.

طقس فلسطين اليوم

وذكر موقع "طقس فلسطين الحدث" أن حالة من عدم الاستقرار الجوي أثرت أيضًا على فلسطين اليوم على شكل أمطار محلية.

منخفض جوي

وقال الموقع :"إن الأمطار تركزت حول القدس ومناطق أخرى ، بينما من المتوقع أن تتحسن فرصة هطول الأمطار من الليلة حتى الخميس مع دخول جبهة مطر من امتداد منخفض جوي".

وأشار إلى أن الأمطار ستكتسب طابعاً محلياً وستنخفض على فترات متقطعة في العديد من المناطق وخاصة في الشمال.