اشتباكات مسلحة بين مقاومين وقوات الاحتلال في نابلس

اندلعت اشتباكات بين المقاومين وقوات الاحتلال فجر اليوم الأربعاء، في مدينة نابلس، بعد اقتحام الاحتلال البلدة القديمة بالمدينة، فيما اعتقل الاحتلال 8 مواطنين.

وقالت مصادر محلية، إن المقاومين أطلقوا النار والعبوات محلية الصنع تجاه جنود الاحتلال في محيط البلدة القديمة بمدينة نابلس.

كما استهدف المقاومون قوات الاحتلال في شارع تل، وقرب سوق الحلال، وفي منطقة عمارات العزموطي.

واعتقلت قوات الاحتلال 8 مواطنين، بينهم 5 من بلدة بيتا وهم: عدي شنار عديلي، وراشد حسن قواريق، وعمار مهيب حمايل، ومجاهد معلا، وأحمد مجاهد معلا.

كما اعتقلت الشيخ طه قطناني، والد الشهيدة أشرقت قطناني، والمواطن محمد حشاش وكلاهما من حي المساكن الشعبية، إضافة لاعتقال أحمد أبو الهدى من شارع غرناطة.

واقتحمت قوات الاحتلال قرية حارس شمال غرب سلفيت، وداهمت منزل الشهيد محمد مراد صوف منفذ عملية أرئيل وأخذت قياسات منزل عائلته.