آخر تطورات سقوط صاروخ مجهول على بولندا

كشف مسؤولون أميركيون اليوم الأربعاء معطيات جديدة عن الصاروخ الذي سقط أمس في بولندا وأسفر عن ضحايا، ويأتي هذا التطور بعد أن أثارت الحادثة ردودا متسارعة داخل حلف شمال الأطلسي (الناتو)، في حين نفت موسكو أن تكون استهدفت الأراضي البولندية.

ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن مسؤولين أميركيين أن نتائج أولية ترجح أن الصاروخ، أطلقته قوات أوكرانية لاعتراض صاروخ روسي.

وكانت السلطات الأوكرانية قالت أمس إن روسيا أطلقت نحو 100 صاروخ على أراضيها، مؤكدة أن الهجوم الصاروخي الروسي هو الأكبر على منشآت الطاقة منذ بداية الحرب.

وفي جزيرة بالي الإندونيسية التي تعقد فيها قمة مجموعة العشرين، قال الرئيس الأميركي جو بايدن اليوم الأربعاء إن المعلومات الأولية تشير إلى أن الانفجارات التي وقعت أمس في منطقة برزيودوف شرقي بولندا، على بُعد نحو 12 كيلومترا من الحدود مع أوكرانيا، وأسفرت عن مقتل شخصين، لم تكن ناجمة عن صاروخ أُطلق من روسيا.

وعقب اجتماع طارئ مع عدد من قادة مجموعة السبع ومجموعة العشرين المشاركين في قمة بالي لبحث التطورات في بولندا، قال بايدن "لا تؤيد معلومات أولية أن الصواريخ روسية المصدر، وهذا لايعني أننا استكملنا التحقيق. يجب أن ننتظر انتهاء التدقيق في الأمر كاملا".

من جهته، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن بلاده تؤكد ضرورة التزام أقصى درجة الحذر بشأن مصدر الصاروخ الذي سقط في بولندا.

وكانت بولندا رفعت درجة التأهب لوحداتها العسكرية عقب الإعلان عن سقوط صاروخين على أراضيها قالت إنهما تابعان للقوات الروسية.

ونقلت رويترز عن الرئيس البولندي أندريه دودا قوله إن بلاده ليس لديها أي دليل ملموس حول من أطلق الصاروخ الذي سقط على أراضيها لكن الصاروخ على الأرجح صناعة روسية، على حد تعبيره.

وذكرت الرئاسة البولندية أن محادثات جرت بين الرئيس البولندي والأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، كما تحدث دودا مع نظيره الأميركي جو بايدن، حيث تتم مراجعة مقررات المادة 4 من ميثاق حلف شمال الأطلسي.

"المادة الرابعة"

وقال البيت الأبيض إن بايدن أكد خلال اتصاله بالرئيس البولندي التزام الولايات المتحدة الصارم تجاه حلف الناتو، كما عرض دعم الولايات المتحدة الكامل والمساعدة في التحقيقات.

وتنص المادة الرابعة من معاهدة حلف شمال الأطلسي على أن لأي دولة عضو بالناتو تشعر بالتهديد من قبل دولة أخرى أو منظمة إرهابية الحق في تقديم طلب لبدء الدول الأعضاء مشاورات رسمية للبتّ فيما إذا كان التهديد موجودا وكيفية مواجهته، مع التوصل إلى قرارات بالإجماع.

وقد عقد بايدن اجتماعا طارئا صباح اليوم الأربعاء مع زعماء الدول الحليفة لواشنطن والمشاركين في قمة العشرين بإندونيسيا.

وقال البيت الأبيض إن الرئيس بايدن دعا إلى الاجتماع بعد مقتل شخصين في انفجار في قرية برشفوداو بشرق بولندا بالقرب من الحدود الأوكرانية.

وشارك في الاجتماع زعماء الولايات المتحدة وألمانيا وكندا وهولندا واليابان وإسبانيا وإيطاليا وفرنسا والمملكة المتحدة.

في السياق ذاته، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه تحدث مع الوزير الأول البولندي ماتوز مورافييكي، معربا عن تضامنه مع بلاده.

وقال ماكرون في تغريدة إنه يمكن لبولندا الاعتماد على فرنسا في دعم التحقيقات الجارية.

نفي روسي

وقالت البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة اليوم الأربعاء إن الحقائق تدل على أنه لا علاقة لروسيا بسقوط الصواريخ في أراضي بولندا.

وكانت نفت وزارة الدفاع الروسية نفت أمس الاتهامات باستهداف بولندا، واصفة إياها بأنها "استفزاز متعمد" لنشر أنباء كاذبة عن روسيا، حسبما ذكرت وكالة أنباء "تاس" الرسمية.

وأضافت الوكالة أنه لم يتم إطلاق صواريخ روسية على أهداف قرب الحدود البولندية – الأوكرانية، وأن صور الدمار التي يتم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي وبعض البوابات الإخبارية "ليست لها علاقة بالأسلحة الروسية".

بدوره، قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إنه ليس لديه معلومات عن وقوع انفجار في بولندا.

وردا على سؤال من رويترز، قال بيسكوف "للأسف ليس لديّ معلومات عن هذا الأمر".

توخي الحذر

من جانبها، دعت وزارة الدفاع في واشنطن (البنتاغون) إلى توخي الحذر، مشيرة إلى أنها تبحث الموقف.

في السياق ذاته، طالبت أوكرانيا بعقد قمة للأعضاء في حلف شمال الأطلسي "فورا" لاتخاذ تدابير قاسية ضد موسكو.

وقد أعرب رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال عن "صدمته" إزاء التقارير التي أفادت بمقتل أشخاص جراء سقوط صواريخ أو مقذوفات روسية في بولندا.

وأضاف ميشال في تغريدة "نقف إلى جانب بولندا. أنا على تواصل مع السلطات البولندية ومع أعضاء الاتحاد الأوروبي وحلفاء آخرين".

المصدر : الجزيرة + وكالات