مناوارت طوارئ (إسرائيلية) استعدادًا لسقوط الصواريخ وحدوث الزلازل

أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال (الإسرائيلي)، اليوم الأربعاء، عن إجراء مناورات استعداد لحالات الطوارئ في عدة مناطق للتعامل مع سقوط صواريخ، وقذائف، وحدوث زلازل.

وقال المتحدث إن مناورة الزلازل في مستوطنة "كريات أربع" ستكون في تمام الساعة 10:05 وستنطلق صفارات الإنذار للتحذير من وقوع زلزال في المستوطنة.

وأضاف أن مناورات الصواريخ والقذائف في الخضيرة، ستكون خلال الساعة 18:05 ستنطلق صفارات الإنذار للتحذير من إطلاق صواريخ وقذائف صاروخية في شرق الخضيرة.

وأشار إلى أنه في الساعة 18:15 ستنطلق صفارات الإنذار للتحذير من إطلاق صواريخ وقذائف صاروخية في الخضيرة، منطقة "نيفي حاييم".

وبين أنه في الساعة 18:25 ستنطلق صفارات الإنذار للتحذير من إطلاق صواريخ وقذائف صاروخية في وسط الخضيرة.

ولفت إلى أن صفارات الإنذار ستنطلق في تمام الساعة 18:35 للتحذير من إطلاق صواريخ وقذائف صاروخية في غرب الخضيرة.

ونوّه أنه في حال وجود حدث حقيقي خلال المناورة سيصدر إشعار آخر وإنذار متكرر.