ترامب يعلن رسميا ترشحه لرئاسة أميركا من جديد

أعلن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب ترشحه رسميا للرئاسة الأميركية من جديد وشن هجوما حادا على الرئيس الحالي جو بايدن متهما إياه بتدمير الاقتصاد وجعل البلاد تركع لخصومها.

وقال الرئيس الأميركي السابق إنه إبان رئاسته للولايات المتحدة كان العالم في حالة سلام وكانت أميركا قد بدأت بالازدهار. وتعهد ترامب بالفوز من جديد بمنصب الرئاسة.

وقال إن "أعداءنا يسخرون منا واليوم سقط صاروخ قد يكون روسيًّا داخل الأراضي البولندية"، واعتبر أن "الانسحاب من أفغانستان كان المرحلة الأكثر إحراجا لبلدنا".

الاقتصاد والطاقة

وبخصوص الاقتصاد، قال ترامب إن "التضخم وصل أعلى ذروة له في 50 عاما واحتياط النفط الإستراتيجي الذي ملأته بدأ بالتناقص".

وشدد على أنه حقق في مطلع ولايته الحلم المستحيل وهو استقلالية مصادر الطاقة. كما شدد على أن بايدن لن يحصل على ولاية أخرى، متهما إدارته بتدمير الاقتصاد الأميركي.

وقال ترامب إنه خلال رئاسته كانت الوظائف تنتقل من الصين إلى الولايات المتحدة وخاطب أنصاره قائلا "القوة الوحيدة الكافية للتصدي للفساد هي أنتم".

وقال الرئيس الأميركي السابق إن "بلدنا يتم تدميره أمام أعينكم وعلينا أن نعيد لعناصر الشرطة احترامهم".

انتخابات الكونغرس

وحول التجديد النصفي للكونغرس، قال ترامب "لقد تم طرد نانسي بيلوسي من منصبها، وهذا أمر رائع".

وكانت بيلوسي الديمقراطية ترأس مجلس النواب الأميركي وعرفت بالتصدي لترامب إبان رئاسته للولايات المتحدة.

وقال ترامب "رغم عدم تمكننا من الفوز بمجلس الشيوخ يجب أن لا نفقد الأمل". واتهم بايدن بقيادة أميركا لحرب نووية، وقال "الديمقراطيون قسموا بلدنا وركعوه".

كما قال إن "بايدن يستسلم للنوم خلال المؤتمرات الدولية وكان محلا للسخرية في البرلمان البريطاني".

وتعهد ترامب بتفكيك الدولة العميقة وإعادة الحكم إلى الشعب، حسب تعبيره.

الحدود والهجرة

وحول الحدود والهجرة، قال ترامب "مدننا التي كانت سالمة وآمنة أصبحت مرتعا للجريمة"، وتعهد بمحاربة الاتجار بالمخدرات.

وأضاف "تحت قيادتي كنا أمة عظيمة ومجيدة وقوية وحرة، والآن نحن في تراجع وانحطاط".

وفي العلاقات الخارجية، قال "منذ لقائي مع الزعيم الكوري الشمالي وحتى نهاية ولايتي لم تطلق كوريا الشمالية أي صاروخ بعيد المدى".

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية أن بايدن علق على إعلان ترامب ترشحه قائلا "إن الرئيس السابق خذل أميركا".

المصدر : الجزيرة