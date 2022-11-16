تعرض ناقلة نفط يملكها ملياردير (إسرائيلي) لهجوم قبالة عُمان

قال مسؤول دفاعي، اليوم الأربعاء، إن ناقلة نفط قبالة سواحل عُمان تعرضت لهجوم طائرة مسيرة تحمل قنابل، وذلك وسط تصاعد التوترات مع إيران.

وأوضح المسؤول الدفاعي في الشرق الأوسط، لوكالة أسوشييتد برس، مشترطاً تكتم هويته لأنه غير مخول بمناقشة الهجوم علناً، أنّ الهجوم وقع مساء الثلاثاء قبالة سواحل عمان، فيما نقلت "رويترز" عن المتحدث باسم الأسطول الخامس الأميركي تيموثي هوكينز قوله، إنّ الأسطول على علم بالحادث.

وقالت منظمة التجارة البحرية البريطانية، وهي منظمة عسكرية بريطانية تراقب أنشطة الشحن في المنطقة، لـ"أسوشييتد برس": "ندرك حدوث الواقعة ويتم التحقيق فيها حالياً".

وكشف المسؤول عن هوية الناقلة بأنها "باسيفيك زيركون" وترفع علم ليبيريا، وتشغلها شركة باسيفيك شيبينغ، ومقرها سنغافورة، التي يمتلكها الملياردير (الإسرائيلي) عيدان عوفر. ولم يتم الرد على اتصالات "أسوشييتد برس" بالشركة.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها على الفور عن الهجوم.

واستهدفت هجمات إيرانية بطائرات من دون طيار سفناً مرتبطة بإسرائيل في المنطقة. كما ألقت واشنطن باللوم على إيران في سلسلة هجمات وقعت قبالة سواحل الإمارات عام 2019.

ولم تعترف وسائل الإعلام الحكومية في إيران على الفور بالهجوم على ناقلة النفط.

(أسوشييتد برس، رويترز)