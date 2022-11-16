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توتر في سجن "رامون" بعد منع الاحتلال عائلات أسرى من زيارة أبنائهم

الاسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال
الاسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال

الداخل المحتل- الرسالة نت

تسود حالة من التوتر سجن "رامون" (الإسرائيلي)، وذلك بسبب منع الاحتلال عدد من عائلات الأسرى من زيارة أبنائهم، بحجج واهية.

ومنعت إدارة سجن "رامون" 40 عائلة من أصل 140 وصلت إلى السجن لزيارة أبنائهم، بحجج واهية، في ظل انتهاكات الاحتلال المتواصلة بحق الأسرى وذويهم.

وناشد الأسرى الصليب الأحمر بالتدخل الفوري للضغط على الاحتلال، من أجل السماح لكافة العائلات بزيارة أبنائهم الأسرى.

ويشهد سجن رامون وكافة معتقلات الاحتلال توترات دائمة، جراء اعتداءات الاحتلال وانتهاكاته المتواصلة بحق الأسرى الفلسطينيين، وبينها سياسة العزل الانفرادي.

ويمنع الأسير المعزول من زيارة ذويه أو الأسرى رفاقه والحديث معهم، ولا يرى النور إلا مرة ولدقائق معدودات في اليوم أو يحرم منه.

ويبلغ عدد الأسرى في سجون الاحتلال 4650 أسيرا، بينهم 32 أسيرة يقبعن غالبيتهنّ في سجن “الدامون”، و175 طفلاً وقاصراً، و730 أسيرا إداريا، وفق معطيات فلسطينية.

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