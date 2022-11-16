الاحتلال يمدد اعتقال المرابطين المقدسيين جمال وزينة عمرو

مددت شرطة الاحتلال، اليوم الأربعاء، اعتقال الدكتور والمرابط المقدسي جمال عمرو، وزوجته المرابطة زينة عمر.

وقال نجلهم رضوان عمرو: "إن المحكمة قررت تمديد اعتقال والدي د.جمال عمرو حتى يوم غد الخميس لاستكمال التحقيقات بتهمة التحريض ضد اقتحامات المسجد الأقصى المبارك وضد إجراءات الاحتلال فيه".

وبين أن ذلك جاء بعد جلسة طويلة لمحكمة الاحتلال استمرت لأكثر من ساعة، وطلبت فيها شرطة الاحتلال تمديد اعتقالهم، بحجة "قيامهم بتدريس ما زعموا أنه "تنظيم" المرابطات في الأقصى".

كما اتهم الاحتلال عمرو، بالتحريض على تأييد العمليات والشهداء.

وأشار رضوان عمرو إلى أن المحكمة منحت مخابرات الاحتلال مهلة ٣ ساعات للاستئناف في المحكمة المركزية على قرار الإفراج (بشروط مشددة للغاية) عن المرابطة زينة عمرو، ليصبح الإفراج عنها مرتبط باستئناف المخابرات.

وأكد أن معنويات والديه بخير، رغم شدة الإرهاق والتعب البادي عليهما، ومنعهم من أخذ أدويتهم.