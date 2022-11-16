إصابة جندي (إسرائيلي) رشقًا بالحجارة وتضرر منازل للمستوطنين بعملية إطلاق نار بالضفة

أصيب جندي (إسرائيلي) وتضررت منازل للمستوطنين، مساء اليوم الأربعاء، في إطلاق نار صوب مستوطنة ورشق بالحجارة في مناطق بالضفة الغربية.

وأصيب جندي (إسرائيلي) بجروح في وجهه، بعد رشقه بالحجارة شمال الضفة.

وأطلق مقاومون النار نحو مستوطنة "شاكيد" جنوب غرب جنين، أدت لتضرر عدد من منازل المستوطنين.

كما رشق الشبان الثائر مركبات للمستوطنين بالحجارة قرب قرية حارس شمال غربي سلفيت.

وفي الخليل، ألقى الشبان الحجارة نحو حافلة ومركبات للمستوطنين قرب مخيم العروب شمال المدينة.

وشهدت الضفة والقدس تصاعدا ملحوظا ونوعيا في أعمال المقاومة خلال شهر أكتوبر /تشرين الأول الماضي، حيث سجل مركز معلومات فلسطين -معطى- (1999) عملا مقاوماً، بما يعادل ضعف ما تم رصده خلال شهر سبتمبر الماضي.

وتنوعت أعمال المقاومة ما بين عمليات إطلاق نار وعمليات دهس وطعن وزرع عبوات ناسفة وإلقاء مفرقعات نارية وزجاجات حارقة على مجموعات المستوطنين وقوات الاحتلال، والتي أسفرت في مجموعها عن مقتل جنديين ومستوطن، وجرح (81) آخرين بجراح مختلفة.