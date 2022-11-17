سعر صرف الدولار في سوريا اليوم الخميس 17 نوفمبر 2022

سعر صرف الدولار في سوريا اليوم الخميس 17 نوفمبر2022 .. يتابع موقع "الرسالة" سعر الدولار في سوريا والذي استقر في تعاملات اليوم الخميس في السوق السوداء.

يحظى سعر الدولار في سوريا اليوم باهتمام كبير من المصرفيين والمغتربين، في ظل التقلبات الحادة في مستواه تحت ضغط اضطرابات البلاد.

سعر صرف الدولار في سوريا اليوم





سعر صرف الدولال لليرة السورية





سعر صرف الدولار في سوريا اليوم

في بداية عام 2011، كان سعر الدولار في سوريا 46 ليرة سورية فقط، ومع اندلاع الاحتجاجات وأعمال العنف والحروب شبه الأهلية التي رافقتها قفز سعر الدولار إلى 59 ليرة سورية عند الساعة. نهاية العام نفسه.

في عام 2013 قفز سعر الدولار إلى 120 ليرة ثم إلى 150 ليرة، فيما اعتبر حينها صدمة للعملة، إلا أن الاضطرابات التي تصاعدت واتخذت أبعاداً إقليمية وبدأت المنظمات الدولية. ليأكل قلب الاقتصاد السوري.

سعر صرف الدولار في سوريا

بعد قفزات متتالية خلال السنوات التالية، وصل سعر الدولار في سوريا إلى 300 ليرة سورية عام 2014، على خلفية هروب رأس المال السوري ، ثم قفز الدولار إلى 380 ليرة عام 2015 ، ثم 700 ليرة للدولار عام 2016.

خلال هذه الفترة، تدخل المصرف المركزي السوري عدة مرات لإنقاذ العملة، لكن تدخلاته فشلت فشلاً ذريعاً في ظل انهيار احتياطيات النقد الأجنبي لدى المصرف المركزي السوري ، والتي هبطت من 20 مليار دولار قبل 2011 إلى 700 مليون دولار في 2016.

صرف الدولار في سوريا

في بلد تضرر بشدة من العقوبات الغربية ويواجه نقصًا حادًا في العملة الأجنبية، واصلت العملة المحلية رحلتها للانهيار ، مما دفع سعر الدولار في السوق السوداء إلى 650 ليرة سورية في عام 2019.

في عام 2013 قفز سعر الدولار إلى 120 ليرة ثم إلى 150 ليرة ، فيما اعتبر حينها صدمة للعملة ، إلا أن الاضطرابات التي تصاعدت واتخذت أبعاداً إقليمية وبدأت المنظمات الدولية. ليأكل قلب الاقتصاد السوري.

سعر الدولار مقابل الليرة السورية

في عام 2020 ، قفز سعر الدولار إلى حوالي 2050 ليرة تحت تأثير قانون قيصر الأمريكي.

في عام 2021 ، ارتفع سعر الدولار في السوق السوداء إلى نحو 3450 ليرة سورية ، مع تفاقم أزمة الدولار والأزمة المالية في لبنان ، حيث جمدت مصارفه مليارات الدولارات في ودائع رجال الأعمال السوريين.

وفي مطلع عام 2022 ، خفض البنك المركزي السوري سعر صرف العملة المحلية إلى 2814 ليرة للدولار الواحد ، لتقريب السعر في السوق السوداء آنذاك ، والبالغ 3900 ليرة للدولار الواحد.

في أيلول 2022 ، أعلن مصرف سوريا المركزي مجددًا عن خفض سعر الصرف الرسمي إلى 3015 ليرة للدولار ، وبلغ سعر الدولار في السوق السوداء حينها نحو 4440 ليرة.