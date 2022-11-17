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بطاقة التموين 2022 .. إضافة المواليد للبطاقة للمطلقات والأرامل مصر

بطاقة التموين 2022 .. إضافة المواليد للبطاقة للمطلقات والأرامل مصر
بطاقة التموين 2022 .. إضافة المواليد للبطاقة للمطلقات والأرامل مصر

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إضافة المواليد على بطاقة التموين 2022 للمطلقات والأرامل مصر .. قال الدكتور علي مصلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، إن المطلقات والأرامل هن من أوائل الفئات التي ستطبق نظام التقنين، بإضافة المواليد وأطفالهم حتى سن 18 على البطاقة التموينية.

الفئات التي لها الأولوية في بطاقة التموين 2022

واستعرض وزير التموين عدد من الفئات ذات الأولوية لإضافة مواليد على البطاقة التموينية.

الفئات صاحبة الأولوية في إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين:

المطلقات

الأرامل

ذوي الهمم

اصحاب المعاش أقل من 2500 جنيها

اصحاب المرتب الأقل من 2700 جنيها

اصحاب معاش تكافل وكرامة

اصحاب بطاقة الخدمات المتكاملة

طريقة تسجيل وخطوات مواليد جدد

رابط دعم مصر الرقمية لخدمات التموين

الدخول على رابط دعم مصر الرقمية لخدمات التموين.

انقر أيقونة تسجيل حساب جديد إذا لم يكن لديك حساب فعليا.

اختر خدمات التموين.

اختيار أيقونة إضافة مواليد جدد.

قم تسجيل البيانات المطلوبة وعدد أفراد الأسرة.

سجل اسم الطفل أو الطفلة المراد اضافتهم وادخل الاسم رباعي.

كتابة الرقم القومي للطفل.

قم باختيار خيار إضافة ابن/ ابنة.

بوابة مصر الرقمية.. إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين 2022

أن يكون رب الأسرة في بطاقة التموين من الفئات المستحقة للتموين وينطبق عليه شروط الفئات الأولى بالرعاية.

أن يكون الابن أكبر من عامين.

ألا يتجاوز الحد الأقصى للبطاقة التموينية 4 أفراد فقط.

وقال الدكتور على المصيلحي وزير التموين إنه يتم بدء إضافة المواليد على بطاقات التموين حال انطباق الشروط، مشيرا إلى أنه يمكن إضافة فردين بحد أقصى على البطاقة الحالية.

رابط وتفاصيل إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين 2022

رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/271863

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