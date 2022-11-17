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وسط اشتباكات مسلحة.. الاحتلال ينفذ مداهمات في عدة مناطق بالضفة

الرسالة نت

نفذت قوات الاحتلال (الإسرائيلي)، صباح الخميس، حملة مداهمات في عدة مناطق من الضفة الغربية المحتلة.

وبحسب مصادر محلية، فإن قوات كبيرة اقتحمت مدينة نابلس، وتركزت المداهمات في المنطقة الشرقية التي شهدت اشتباكات مسلحة عنيفة.

ووفقًا للمصادر، فإن مجموعات المقاومة ألقت العديد من العبوات الناسفة محلية الصنع تجاه تلك القوات.

واعتقلت قوات الاحتلال 6 مواطنين من عائلة واحدة في قرية قصرة جنوب نابلس، قبل أن تفرج عنهم.

وفي طولكرم، اعتقل المحرر ربيع محمد نايفة عقب اقتحام منزله في ضاحية شويكة شمال طولكرم.

 

المصدر: القدس 

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