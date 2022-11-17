إعفاء المركبات المتضررة بالعدوان الأخير من رسوم الترخيص

أعلنت وزارة النقل والمواصلات عن إعفاء جميع المركبات المتضررة جزئياً خلال العدوان (الإسرائيلي) على قطاع غزة في شهر أغسطس من العام الجاري من رسوم الترخيص بنسبة 100%.

وقالت الوزارة في بيان صحفي اليوم الخميس، إن لجنة متابعة العمل الحكومي أقرت خلال اجتماعها الأسبوعي إعفاء المركبات المتضررة خلال العدوان الأخير من رسوم الترخيص.

وأكدت الوزارة حرصها الكبير على الوقوف إلى جانب أبناء شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة الذي يمر بها قطاعنا الحبيب.

يشار إلى أن الوزارة تسعى لتقديم كافة التسهيلات والخدمات للمواطنين كان آخرها حملة التخفيضات الكبيرة على رسوم ترخيص المركبات ورخص القيادة.