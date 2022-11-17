التعليم تحدد مواصفات امتحان الثانوية العامة 15% أسئلة مقالية، حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى مواصفات أوراق امتحان الثانوية العامة، وأعلن الوزير الدكتور رضا حجازي أنها تحتوي على أسئلة اختيار من متعدد وأسئلة مقالية قصيرة بنسبة لا تتعدى 15% وفق طبيعة كل مادة دراسية.

وأكد حجازي، خلال لقائه أعضاء المكتب التنفيذي لمجلس اتحاد طلاب مدارس الجمهورية، أن الوزارة تستهدف تدريب طلاب المرحلة الثانوية على مهارات الفكر والتحليل والإبداع لقياس المهارات الفكرية والمعرفية للطالب، مشيرًا إلى أن الطالب هو سيد العملية التعليمية، وجميع عناصر المنظومة تعمل لتحقيق مصلحته والحفاظ على حقه في الحصول على تعليم راقٍ يستهدف الانتقال من الحفظ والتلقين إلى الفهم والتعلم.

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التعليم تحدد مواصفات امتحان الثانوية العامة 15% أسئلة مقالية

وقال مصدر مسؤول بالوزارة إن شكل امتحانات شهادة الثانوية العامة سيكون متطابقًا مع امتحانات الصفين الأول والثاني الثانويين، بحيث تتضمن أسئلة اختيار من متعدد، ومقالية، وتكون نسبة أسئلة الاختيار من متعدد MCQ بالصفين الأول والثاني الثانويين 85% من أسئلة الامتحانات، ونسبة 15% أسئلة مقالية قصيرة.

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وبين أن الأسئلة المقالية في امتحانات الصفين الأول والثاني الثانويين سيجيب عنها الطالب في سطرين أو ثلاثة على الأكثر، ليكون قادرًا على إنتاج الإجابة بعيدًا عن استخراجها من الخيارات المتعددة، لافتًا إلى التشديد على واضعي أسئلة الامتحانات بمراعاة ذلك خلال صياغة الأسئلة، وأنه لا تغيير في نظام امتحانات الصفين الأول والثاني، والتي يتم إجراؤها على مستوى الإدارات التعليمية.

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إلى ذلك، نفت الوزارة صحة ما يتم تداوله حول تعليق الدراسة بسبب انتشار الفيروس المخلوى التنفسي، أو إغلاق أي فصل مدرسي بسبب انتشار المرض بين الطلاب، وأكدت انتظام سير العملية التعليمية والتنسيق المستمر مع وزارة الصحة.

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