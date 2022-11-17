العاروري: شعبنا لديه القدرة على الانتصار وإلحاق العدو بمن سبقه من الغزاة والمعتدين

قال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة " حماس " الشيخ صالح العاروري، إن الشعب الفلسطيني لديه القدرة على الانتصار وإلحاق العدو بمن سبقه من الغزاة والمعتدين.

وأضاف في كلمة له في حفل تكريم الطلبة المتفوقين في جامعة الخليل: "نحن شعب نثق بالله ونعتمد عليه ونثق بشعبنا ومقاومتنا وشبابنا ولدينا القدرة أن ننتصر وأن نلحقهم بمن سبقهم من الغزاة والمعتدين".

وبين أن شعبنا يمر بظروف عصيبة في الضفة الغربية، من اعتداءات مستوطنين وتهديدات هذه الحكومة الفاشية القادمة والتي تهدد بالمساس بالأقصى والأسرى وزيادة الاستيطان وجرائمها.

وتابع: "لن يكون هذا الاحتلال إلا الاندحار فأدعو كل أبنائنا في الجامعات وهم أمل الأمة إلى الوحدة والعمل معا ونبذ الخلافات والإشكالات الصغيرة أمام التحديات العظيمة التي نواجهها".



وبارك العاروري لجميع الأخوة المتفوقين، سائلا الله التوفيق لهم في كل المجالات.

وأردف: "لا بد أن تحمل قضية كبيرة وعظيمة تفخر بها ومن أجلها تكون لحياتك معنى، فنحن في هذا الزمن لدينا قضية شعبنا ومقدساتنا وأمتنا وديننا ومقاومة هذا الاحتلال وخدمة شعبنا والدفاع عنه".