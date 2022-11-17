هل ينهار الزمالك.. الإفلاس يدفع مرتضى منصور لدق ناقوس الخطر

حذر مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، من انهيار النادي، بعد افلاسه ونفاذ الأموال منه بالكامل.

وقال منصور، إن نادي الزمالك لا يملك جنيهًا واحدًا منذ 3 أشهر”، مبينًا أن الإدارة تعافر لتوفير رواتب العاملين واللاعبين في النادي.

نادي الزمالك يعلن افلاسه

ورغم الإفلاس.. أكد منصور أن نادي الزمالك لديه ملايين في البنوك لكنه لا يقدر على تحصيل أي مبلغ منها، مؤكدًا أن النادي وإدارته لا تعمل عند أحد

ووجه مرتضى منصورة كلمة نارية، بعد احتجاز أرصدة نادي الزمالك من قبل البنوك، استهدف فيها ممدوح عباس رئيس النادي السابق.

وطالب منصور، بالرفع الفوري عن أرصدة النادي في البنوك من قبل الرئيس السابق ممدوح عباس، حتى يوفي النادي بالتزاماته المالية.

وقال منصور، محدش شغال عند أي حد، ومن لا يعجبه الواقع فليذهب إلى ممدوح عباس”.

مرتضى منصور :- انقذوا نادي الزمالك العظيم .. القادم اسوء .https://t.co/clEA5BjPFY — مرتضي منصور (@Mortada5Mansour) November 16, 2022

مرتضى منصور وجماهير الزمالك

ووجه مرتضى منصور، رسالة إلى جماهير الزمالك، وقال في فيديو نشره على حسابه في اليوتيوب: “أقول للجماهير التي تهاجم مجلس الإدارة بعد خسارة فريق كرة السلة، بأن القادم أسوأ”.

وأضاف: “نحن الآن نكافح من أجل دفع عقود اللاعبين ورواتب العمال والموظفين، لكن طاقتنا تنهار والنادي يتدمر”.

وكشف مرتضى منصور، عن وجود أشخاص يحاولون تدمير نادي الزمالك، وهذا كله لصالح ممدوح عباس، وهو في ننفس الوقت تعاقد فيه مع لاعبين مميزين”.

وأضاف: بأن “اللاعبين الذين يأتون إلى النادي يحتاجون إلى مرتباتهم، وفي الوضع الراهن لا يستطيع الزمالك أن يوفي فيها”.

وبين منصور، أنه على الجماهير التي تهاجم إدارة نادي الزمالك الحالية، المطالبة بفك الحجز عن أموال النادي، وهذا كله قبل أن يطالبوا بانتصارات وبطولات.

هل هناك حل للازمة؟

وعن وجود حلول ممكنة، أكد مرتضى منصور، أن هناك جلسة استئناف يوم الأربعاء القادم، على القرار الذي حجزت أرصدة نادي الزمالك بسببه.

في حين كشف حسين لبيب رئيس اللجنة السابق للزمالك، عن تسديد 12 مليون جنيه لرئيس نادي الزمالك السابق، من مديونيته التي يطالب بها النادي، ومع ذلك لم يخطر أحد بدفع المبلغ.

لكن حذر مرتضى منصور، أنه حاليًا مكتوف اليدين ويريد البعض منه عبور المحيط، وهذا سينتهي بالغرق.

وقال، إن “الجميع يتفرج على أزمة النادي بعين مكسورة، وأنا الذي يطلب مني الأموال ولا أعرف من أين سأجلبها”.

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