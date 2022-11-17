الرسالة سبورت الرسالة سبورت

الرسالة نت

ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: غزة العزة

السنوار وقيادة حماس تفقدت مكان الحادث

الهندي: نتابع حادثة حريق جباليا ونسخر كل إمكانياتنا للتخفيف من الفاجعة

قيادة حماس تتفقد مكان الحريق
قيادة حماس تتفقد مكان الحريق

غزة - الرسالة نت

أكد عضو قيادة حركة حماس في قطاع غزة سهيل الهندي أن حركته تتابع حادثة حريق جباليا شمال قطاع غزة مع الجهات المختصة.

وقال الهندي في تصريح صحفي إن قيادة الحركة تقف مع هذه العائلة المكلومة وسنسخر كل إمكاناتنا للتخفيف عنها.

ودعا الهندي للمشاركة في تشييع شهداء الحريق، مضيفا: "نترك التحقيقات تأخذ مجراها، ونعزي ذوي الضحايا، وندعو الله أن يلهمهم الصبر والسلوان".

وأعرب الهندي عن شكره لجهاز الدفاع المدني والأجهزة الأمنية التي تمكنت من إخماد الحريق، ولأبناء شعبنا في شمال القطاع على هبتهم لإنقاذ عائلة أبو ريا.

وتواجد رئيس حركة حماس في غزة القائد يحيي السنوار وعدد من قيادات الحركة إلى مكان الحريق.

وأعلنت المديرية العامة للدفاع المدني: انتشال 21 جثة من داخل البناية السكنية التي اندلع فيها الحريق بمعسكر جباليا مساء اليوم، ونقلها إلى المستشفى الإندونيسي شمالي قطاع غزة.

 

رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/271925

كلمات مفتاحية

حماس شهداء حريق جباليا

متعلقات

أخبار رئيسية

المزيد من محلي

تم نسخ الرابط بنجاح.
البث المباشر