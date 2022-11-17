الهندي: نتابع حادثة حريق جباليا ونسخر كل إمكانياتنا للتخفيف من الفاجعة

أكد عضو قيادة حركة حماس في قطاع غزة سهيل الهندي أن حركته تتابع حادثة حريق جباليا شمال قطاع غزة مع الجهات المختصة.

وقال الهندي في تصريح صحفي إن قيادة الحركة تقف مع هذه العائلة المكلومة وسنسخر كل إمكاناتنا للتخفيف عنها.

ودعا الهندي للمشاركة في تشييع شهداء الحريق، مضيفا: "نترك التحقيقات تأخذ مجراها، ونعزي ذوي الضحايا، وندعو الله أن يلهمهم الصبر والسلوان".

وأعرب الهندي عن شكره لجهاز الدفاع المدني والأجهزة الأمنية التي تمكنت من إخماد الحريق، ولأبناء شعبنا في شمال القطاع على هبتهم لإنقاذ عائلة أبو ريا.

وتواجد رئيس حركة حماس في غزة القائد يحيي السنوار وعدد من قيادات الحركة إلى مكان الحريق.

وأعلنت المديرية العامة للدفاع المدني: انتشال 21 جثة من داخل البناية السكنية التي اندلع فيها الحريق بمعسكر جباليا مساء اليوم، ونقلها إلى المستشفى الإندونيسي شمالي قطاع غزة.