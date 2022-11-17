الرسالة سبورت الرسالة سبورت

الرسالة نت

ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: غزة العزة

الأوقاف تدعو لإقامة صلاة الغائب على أرواح ضحايا حريق محافظة الشمال

الأوقاف تدعو لإقامة صلاة الغائب على أرواح ضحايا حريق محافظة الشمال
الأوقاف تدعو لإقامة صلاة الغائب على أرواح ضحايا حريق محافظة الشمال

غزة - الرسالة نت

 تقدمت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بأحر التعازي والمواساة من عائلات الضحايا الكرام خاصة، وشعبنا الفلسطيني عامة بهذا المصاب الجلل، سائلةً المولى عز وجل أن يرحم الضحايا، ويشفي الجرحى، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان وحسن العزاء.

 ودعت وزارة الأوقاف جميع الخطباء وأئمة المساجد في جميع محافظات القطاع، *لأداء صلاة الغائب على أرواح ضحايا حريق محافظة الشمال، وذلك غداً بعد صلاة الجمعة مباشرة.*

وطالبت الأوقاف المجتمع الدولي بضرورة مساندة شعبنا الفلسطيني ودعمه بالمعدات اللازمة للدفاع المدني، ورفع الحصار الظالم عن شعبنا، لان العدو الصهيوني يتحمل المسؤولية في هذه الجريمة من خلال منعه إدخال المعدات اللازمة للإنقاذ وإطفاء الحرائق.

 وأوعزت الوزارة إلى الإدارة العامة للدعوة والإرشاد بتوجيه الدعاة والخطباء للعمل على تصبير الناس وتثبيتهم وذكر موقف المؤمن في الابتلاءات والمحن.

رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/271926

كلمات مفتاحية

غزة حريق صلاة الغائب

متعلقات

أخبار رئيسية

المزيد من محلي

تم نسخ الرابط بنجاح.
البث المباشر