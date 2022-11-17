الفصائل تدعو لإعلان الحداد العام غدا الجمعة على أرواح شهداء الحريق بجباليا

دعت فصائل المقاومة الفلسطينية، لإعلان الحداد العام غدا الجمعة على أرواح الشهداء الذين ارتقوا في الحريق المفجع الذي وقع في مخيم جباليا شمال قطاع غزة

ونعت الفصائل في تصريح صحفي بأشد مشاعر الحزن والألم شهداء الحريق المفجع، والذي ارتقى ضحيته العديد من الوفيات والإصابات.

وتقدمت الفصائل بأحر التعازي لعائلة الشهداء الذين ارتقوا في الحريق المفجع.

وقالت: "نسأل الله عز وجل أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته وأن يعجل في شفاء الجرحى، وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان".

واستشهد 21 مواطنا وأصيب عدد آخر، مساء الخميس، إثر حريق كبير اندلع في بناية سكنية بمعسكرجباليا شمال قطاع غزة.

وأعلنت المديرية العامة للدفاع المدني انتشال 21 جثة من داخل البناية السكنية التي اندلع فيها الحريق بمعسكر جباليا مساء اليوم، ونقلها إلى المستشفى الإندونيسي شمالي قطاع غزة.