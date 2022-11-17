حماس تنعى شهداء الحريق المفجع بمخيم جباليا

نعت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بكل الحزن والألم شهداء حادث الحريق المفجع الذي اندلع في بناية "عائلة أبو ريا" في مخيم جباليا للاجئين مساء اليوم الخميس الذي راح ضحيته 21 شهيدا.

وأعربت حركة حماس عن تضامنها مع عائلات شهداء الحادث المفجع، وتتقدم منهم بأحر التعازي والمواساة، مؤكدة وقوفها إلى جانبهم.

ودعت جماهير شعبنا المرابط إلى تعزيز التكافل والتضامن مع عائلات شعبنا المكلومة والمشاركة الواسعة في تشييع جثامين الشهداء غدا الجمعة.

وإذ تثمن حركة حماس الجهود الكبيرة التي بذلتها الشرطة الفلسطينية بأذرعها المختلفة وجهاز الدفاع المدني ووزارة الصحة ما منع امتداد الحريق الى منازل أخرى، فإنها تترحم على الشهداء وتسأل الله عز وجل الشفاء العاجل للجرحى والمصابين وأن يلهم العائلات المكلومة الصبر والسلوان.