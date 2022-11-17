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^200 مثال: غزة العزة

لجنة العمل الحكومي بغزة تعلن الحداد غدا وتشييع الشهداء في جنازة رسمية

تفقد المكان
تفقد المكان

غزة- الرسالة نت

نعت لجنة متابعة العمل الحكومي شهداء الحادث الأليم شمال غزة، الذي أودى بحياة ٢١ شخص.

وقالت اللجنة في بيان لها، مساء اليوم الخميس، أمام هذا المصاب الجلل والحادث الأليم الذي مس قلوب جميع أبناء شعبنا، فإننا نؤكد على مواكبتنا للحدث وانعقاد اللجنة للاستماع للتقرير الأولي حول الحادث وأسبابه من جهات الاختصاص، وقد تفقد رئيس متابعة العمل الحكومي ميدانيا مكان الحادث.

وأكدت على اعتماد ضحايا الحادث شهداء، ونعلن الحداد غدا، وسيتم تشييع الشهداء في جنازة رسمية.

ودعت المجتمع الدولي لرفع الحصار والسماح بإدخال كل مستلزمات جهاز الدفاع المدني الذي يعاني جراء نقص الامكانات والمستلزمات.

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https://alresalah.ps/p/271932

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