نعي وطني وفصائلي ومجتمعي لشهداء حريق عائلة أبو ريا

نعت فصائل وشخصيات ومؤسسات فلسطينية، اليوم الخميس، شهداء حريق منزل عائلة أبو ريا في شمال قطاع غزة، والذي أدى لوفاة 21 مواطنا.

ونعت حركة حماس بكل الحزن والألم شهداء حادث الحريق المفجع الذي اندلع في بناية "عائلة أبو ريا" في مخيم جباليا للاجئين مساء اليوم الخميس الذي راح ضحيته 21 شهيدا.

وأعربت الحركة عن تضامنها مع عائلات شهداء الحادث المفجع، وتتقدم منهم بأحر التعازي والمواساة، مؤكدة وقوفها إلى جانبهم.

ودعت جماهير شعبنا المرابط إلى تعزيز التكافل والتضامن مع عائلات شعبنا المكلومة والمشاركة الواسعة في تشييع جثامين الشهداء غدا الجمعة.

وإذ تثمن حركة حماس الجهود الكبيرة التي بذلتها الشرطة الفلسطينية بأذرعها المختلفة وجهاز الدفاع المدني ووزارة الصحة ما منع امتداد الحريق الى منازل أخرى، فإنها تترحم على الشهداء وتسأل الله عز وجل الشفاء العاجل للجرحى والمصابين وأن يلهم العائلات المكلومة الصبر والسلوان.

أما حركة الجهاد الإسلامي فتقدمت بخالص التعازي والمواساة لأهلنا آل أبو ريا ولشعبنا في مخيم جباليا وعموم قطاع غزة الصامد.

وقالت: "أمام هذا الحادث الأليم ندعو إلى الصبر والتضامن والوقوف صفاً واحداً أمام هذا المصاب الجلل الذي آلمنا جميعاً".

وإلى ذلك أكدت لجنة متابعة العمل الحكومي مواكبتها للحدث وانعقاد اللجنة للاستماع للتقرير الأولي حول الحادث وأسبابه من جهات الاختصاص، مشيرة إلى رئيس متابعة العمل الحكومي تفقد ميدانيا مكان الحادث.

كما قررت القوى الوطنية والإسلامية بغزة إعلان حالة الحداد الشامل والاضراب على أرواح شهداء الحريق ودعوات واسعة للمشاركة بتشييع جثامينهم.

بدورها دعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أبناء شعبنا لأخذ أقصى درجات الحيطة والحذر عند التعامل مع وسائل التدفئة المختلفة خاصّة وأنّنا على أبواب فصل الشتاء، وأيضًا عند التعامل مع أي موادٍ قابلةٍ للاشتعال حفاظًا على حيواتهم.

من جهته، قال مسؤول التيار الإصلاحي في حركة فتح محمد دحلان: "بقلبٍ يعتصره الألم، أتقدم لشعبنا بعميق المواساة وأحر التعازي بضحايا كارثة الحريق المفجع في شمال غزة".

وأضاف "نترحم على الأبرياء الذين ودّعهم هذا المساء مخيم جباليا الصامد، وندعو كل الجهات المختصة سرعة التحقيق في هذا المصاب الجلل".

أما حركة المجاهدين الفلسطينية فقالت: "نعرب عن تضامننا الكامل مع عائلة أبوريا الصابرة جراء هذا المصاب الجلل، ونؤكد أن شعبنا الفلسطيني سيبقى كله واحد موحد في كافة الأزمات".

وترحمت المجاهدين على أرواح الشهداء ونسأل الله عز وجل أن يشفي الجرحى والمصابين، وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان.

من ناحيتها أعلنت لجان المقاومة في فلسطين عن كامل تضامنها وتعازيها الحارة ومواساتها الصادقة لشهداء الحريق في منزل عائلة " ابوريا الكرام" في مواجهة هذا المصاب الجلل ونتمنى الشفاء العاجل لكافة الجرحى والمصابين في هذا الحادث الأليم.

ودعت جميع أبناء شعبنا للتضامن والتكافل مع عائلات الضحايا، والجرحى لعلاج آثار المصاب الأليم والوقوف إلى جانبهم في محنتهم.

هذا ودعا حزب الشعب إلى التعاضد وتكاتف الجهود من أجل تضميد جراح شعبنا الناتجة عن هذه الفاجعة الإنسانية والوطنية؛ وتقديم يد العون لكل المتضررين.

كذلك عبرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين عن حزنها العميق لفاجعة عائلة أبو ريا في مخيم جباليا شمال قطاع غزة التي أودت بحياة العشرات من أبنائها. متمنية الشفاء العاجل للمصابين بهذا الحادث الأليم.

وأكدت الجبهة وهي تعزي عائلة أبو ريا وأبناء شعبنا الفلسطيني، وقوفها وتضامنها الكاملين مع العائلة المكلومة التي فقدت فلذات أكبادها في حريق بمنزلهم في مخيم جباليا شمال القطاع.

ودعت الجبهة وهي تنعى الشهداء الأبطال، جماهير شعبنا الفلسطيني للمشاركة الواسعة في تشييع جثامين الشهداء بمواكب جنائزية كبيرة.

من ناحيتها عبّرت جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين في بيان عن مشاطرتها الألم والحزن مع أبناء الشعب الفلسطيني وعائلة أبو ريا المكلومة بفراق أبنائها وأحبّتها جرّاء الحريق، داعية المولى عزوجل الرحمة للمتوفين والشفاء العاجل للجرحى والمصابين.

وثمنّت الجمعية جهود كل المخلصين من أبناء شعبنا وأهلنا في محافظة شمال قطاع غزة، والطواقم الصحية والدفاع المدني ووزارة الداخلية وطواقم البلديات والقطاع الخاص على ما قدموه وما قاموا به من عمل وواجب وطني وأخلاقي وإنساني ينم عن ترابط هذا الشعب وأصالته وقيمه وأخلاقه النبيلة.

ودعت إلى ضرورة التكاتف والالتفاف حول أسر الضحايا والمصابين، وأهابت بالمواطنين بضرورة اتّباع أعلى درجات السلامة، والالتزام بشروط الوقاية الواجب توفرها في المنشآت والمنازل.

كما أعربت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" عن حزنها العميق بوفاة 21 شخصاً إثر حريق اندلع اليوم في مبنى مكون من ثلاثة طوابق في مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وقالت "أونروا" فإنه بحسب التقرير الأولي لوزارة الداخلية بغزة، فإن الحريق نتج عن وجود كميات كبيرة من البنزين مخزنة داخل المبنى مما أجج النيران في المبنى السكني.

ونعت الأونروا بغزة ضحايا الحريق المأساوي الذي أدى إلى وفاة 21 شخصاً اليوم، وتتقدم بالتعازي للاجئين وللمجتمع المحلي.