اتحاد الاذاعات والتلفزيونات يدعو للتحلي بالمسؤولية الاجتماعية في تغطية فاجعة عائلة أبو ريا

دعا اتحاد الاذاعات والتلفزيونات الاسلامية مكتب فلسطين الصحفيين والنشطاء للتحلي بالمسؤولية الاجتماعية، في تغطيتهم لفاجعة عائلة أبو ريا

وتقدم الاتحاد بالتعازي والمواساة من عائلة أبو ريا جماهير الشعب الفلسطيني المكلوم، بعد الفاجعة الأليمة التي أدت لوفاة ٢١ فلسطينيا ،نتيجة حريق نشب في أحد البنايات الفلسطينية، شمال قطاع غزة.



وقال إننا ونحن نعتصر ألما، بعد هذا المصاب الأليم ندعو كافة الزملاء الصحفيين للتحلي بالمسؤولية وأخلاقيات العمل الصحفي ،وعدم التسابق في نشر الروايات والصور، ونكأ الجراح لأهالي الضحايا ،واعتماد الاخبار من المصادر الرسمية والموثوقة.



وأضاف أن هذا المصاب الكبير يجب أن يدفع الصحفيين، والنشطاء الفلسطينيين للتحلي بالوطنية المعهودة، أثناء تغطيتهم لهذا المصاب الكبير ،والأليم والتركيز على قضايا الحصار الاسرائيلي، المفروض على غزة منذ خمسة عشر عاما ،و كان سببا رئيسيا لكل مآسي الفلسطينيين .



وأكد أن هذه الفاجعة يجب أن تدفع وسائل الاعلام الفلسطينية، والعربية للتركيز على ما يعانيه الشعب الفلسطيني، من ويلات ومآسي وحصار.