"بيت الخبرة" يغازل الفرق العربية بأهازيج حماسية في المونديال

يعد الفلسطيني مشاركة أربع فرق عربية في مونديال قطر 2022 حدثا مهما يستدعي اهتماما خاصا، لذا فإن حماسهم لتشجيع الفرق المؤهلة كبير، وإعلام تلك الدول المشاركة تعلو الشوارع الفلسطينية، عدا عن تواجد أكثر من 10 آلاف مشجع فلسطيني في الدوحة.

ومع اقتراب موعد بطولة كأس العالم، بدأ العرب وخاصة القطريين بدعم الفلسطينيين عبر منصات التواصل الاجتماعي وعلى أرض الواقع للترويج للقضية الفلسطينية استثمارا للحدث الدولي الكبير.

ولم تقتصر مظاهر الاحتفال الفلسطيني بالفرق العربية برفع الأعلام فقط، فهناك الكثير من الأدوات التي استخدموها لتشجيع تلك الفرق، فـ"بيت الخبرة الفلسطيني" غازل الفرق العربية المتأهلة في كأس العالم على طريقته عبر مبادرة بأعداد أغانٍ حماسية للفرق المشاركة.

يذكر أن بيت الخبرة الفلسطيني برنامج شبابي يساهم في مساعدة الشباب الفلسطيني الطموح والناجح.

أهازيج فلسطينية لدعم فرق عربية

بداية، يقول رائد عدنان عضو في "بيت الخبرة" إنه تم استلهام فكرة إعداد أغانٍ للفرق المشاركة بالمونديال وممزوجة بالأهازيج الشعبية من كلمة سمو الأمير الشيح تميم بن حمد آل ثاني التي قال فيها: إن المونديال هو مونديال كل العرب".

وأكد "للرسالة نت" أنه انطلاقا من ذلك كانت مشاركة "بيت الخبرة" لدعم قطر والمنتخبات العربية المشاركة، مشيراً إلى نجاح قطر في تنظيم المونديال. وأن تكون هذه النسخة هي الأجمل والأفضل هو نجاح لنا جميعا فلسطينيين وعربا ومسلمين، فهذه المرة الأولى التي تنظم فيها المونديال دولة عربية مسلمة.

ووفق قوله، فإن بيت الخبرة الفلسطيني يرى أن هذه المشاركة هي مسؤولية مجتمعية على جميع مبادرات المجتمع المدني.

أما الأغنية التي أهدتها فرقة بيت الخبرة الفلسطيني، للفريق القطري فكان مطلعها "حية فلسطينية ونلوحله بالكوفية.. والكل الليلة عنابي، يلا نغنيله دحية، لأسود الأطلس غنينا.. مغربيـــة هالليلة

رح تحكي عنكوا الأجيال.. يلا يا توانسة بدنا جوال (أهداف) تحية من فلسطين.. للأخضر نور العين".

بهذه الكلمات افتتح بيت الخبرة الفلسطيني (مبادرة مجتمعية في قطر) أغاني وأهازيج شعبية فلسطينية، تخللتها اللهجات المحلية لقطر، والمغرب، وتونس، والسعودية، أنتجها دعمًا للمنتخبات العربية الأربع المشاركة في مباريات كأس العالم لكرة القدم، التي تنطلق بعد أيام معدودة في قطر.

يقول رئيس مبادرة بيت الخبرة أنس الحاج، في حديث صحفي، إن فكرة الأغاني الفلسطينية التشجيعية استُلهمت من كلمة أمير قطر الشيح تميم بن حمد آل ثاني، التي قال فيها إن المونديال هو مونديال كل العرب، مضيفا: انطلاقًا من ذلك، كانت إنتاجاتنا لدعم قطر والمنتخبات العربية المشاركة.

أغنية "الكل الليلة عنابي"، لحنٌ مثّل إشارة إلى لباس المنتخب القطري، رافقه فيديو كليب مصوّر، يظهر فيه طفل فلسطيني متلحفًا بعلم قطر، وجدّه الذي يرتدي الكوفية الفلسطينية جالسًا إلى جانبه، ينتظران تسديدة المنتخب القطري في شباك خصمه في الملعب لينتفضا فرحًا بالهدف.

وأظهرت اللقطات المصورة في بداية المقطع مشاهد لأمير قطر الراحل حمد آل ثاني، وولي عهده -آنذاك- تميم بن حمد، عام 2010، حين أُعلن اختيار قطر لإقامة مباريات كأس العالم فيها، لترافق المشاهد الكلمات المُغنّاة: هلّا بالعالم ورحّب، وعنده رجال تهز الملعب.. قطر يا فخر العروبة، حضن يجمع كل الكوكب".

كما خصصت الفرقة التابعة لبيت الخبرة أغنية كهدية ثمينة خاصة للمنتخب الوطني المغربي لكرة القدم، لتحفيزه خلال مشاركته في النسخة المقبلة من نهائيات كأس العالم قطر 2022، وارتأت أن تعبر عن دعمها لـ"أسود الأطلس" بطريقتها الخاصة، وذلك من خلال أغنية بعنوان لـ"أسود الأطلس غنينا"، حيث عبر أفراد الفرقة عن فخرهم بدعم المنتخب الوطني المغربي.

وعبرت الفرقة الفلسطينية من خلال أغنيتها عن فخرها بدعم المنتخب الوطني المغربي، مؤكدة أن العديد من الجماهير الفلسطينية ستكون حاضرة لتشجيع الأسود جنبا إلى جنب مع الجماهير المغربية.

وفي ذات الوقت أهدت الفرقة ذاتها أغنية خاصة للمنتخب السعودي، افتتحت بـ "من فلسطين تحية خالصة للمنتخب السعودي"، وتمنى أعضاء الفرقة النجاح للفريق السعودي كما علقوا عبر صفحتهم الانستغرام، وطالبوا الجماهير بترديد كلمات الأغنية وقت المباراة خاصة وأنها تحتوي على الكثير من الأهازيج الفلسطينية التي تثير حماس الجمهور واللاعبين.

وأهدت الفرقة أغنيّة إلى المنتخب التونسي بعنوان "يلا يا توانسة"، وعلّقت عليها: "كلّ فلسطيني يتمنّى النجاح لأشقائه التونسيين في المونديال"، وجاء في كلمات الأغنية: "في الملعب أنتو والأبطال أنتو رجال، أنتو جبال.. رح تحكي عنكو الأجيال، يلا يا توانسة بدنا جوال.. تحيّة لنسور قرطاج من فلسطين اللي ما تلين".