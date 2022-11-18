عشرات الآلاف يؤدون صلاة الجمعة في الأقصى والغائب على أرواح شهداء جباليا

أدى عشرات آلاف الفلسطينيين صلاة الجمعة اليوم في المسجد الأقصى المبارك، وصلاة الغائب على أرواح شهداء حريق جباليا.

وقالت مصادر مقدسية إن أعداداً كبيرة من أهالي القدس والداخل المحتل ومن تمكن من الوصول للمسجد من الضفة أدوا الصلاة في باحاته ومصلياته المسقوفة.

وضيقت قوات الاحتلال على المواطنين الذين حاولوا الوصول للأقصى، في وقت أدى فيه مستوطنون طقوساً تلمودية أمام باب الأسباط أحد أبواب المسجد الأقصى المبارك.

خطبة الجمعة

وخلال خطبة الجمعة دعا خطيب المسجد الأقصى الشيخ محمد سليم الفلسطينيين وخاصة المقدسيين، للتأهب بمزيد من الرباط في المسجد الأقصى.

وقال الشيخ سليم:" شمروا عن سواعد الرباط الحقيقي الصادق في الأقصى، واصبروا على تبعاته من أسر وجراح وكل أذى وضرر لأنها من البشارات التي لها الأجر الكبير".

وأكد الشيخ سليم أن كل احتلال للمسجد الأقصى مؤقت وزائل، مبشراً بوعد الله والنصر بالرباط والثبات.

وأضاف:" على ثرى بيت المقدس سيكون النصر جيلاً بعد جيل، وسيتبدل الحزن فرحاً وعلى ثرى القدس سيكون الخليفة".

وقال خطيب الأقصى إن المرابط الصادق هو من يرضى بقضاء الله وقدره وعطائه، حتى ننال شرف التحرير للأقصى.

كما دعا لوقف العقارات في القدس لأنه من فقه الرباط، ويمنع تسريبها للمحتلين محذراً من المناهج الدراسية المحرفة التي تزور بالتاريخ والحق في الأرض.