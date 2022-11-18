مشعل يقدم تعازيه بشهداء حريق جباليا ويعلن تضامنه مع ذويهم

قال رئيس حركة حماس في الخارج خالد مشعل، إنه بكل مشاعر الأسى والألم استقبل خبر الحادث الجلل، وهاتف منذ اللحظة الأولى إخوانه رئيس المكتب السياسي وقيادات من غزة بكل أجهزتها للاطلاع عن كثب حول تفاصيل الحدث.

وأضاف مشعل أن الحصار الصهيوني أثر على غزة التي احتضنت المقاومة، مقدما كل التعازي والتضامن لعائلة أبو ريا التي قدمت الكثير من أجل فلسطين.

وأوضح أن جميع مخيمات الشتات في لبنان أدت صلاة الغائب على أرواح الشهداء في حالة تضامن شعبي، "ونشير أصبع الاتهام والادانة لمن يحاصر غزة والذي يمنع ادخال المعدات لأجهزة الدفاع المدني".

وأكد أن شعبنا موحد في كل الأحداث، وجنازة الشهداء المهيبة تدلل على لُحمة شعبنا ووحدته، "وجاءتني اتصالات من رموز الأمة يعزون ويعبرون عن تضامنهم الكبير مع أهلنا في غزة".

وشدد على أن إنهاء الحصار وكسره مسؤولية تقع على كاهل الجميع من الفصائل والسلطة والأمة، وللأسف العالم صامت أمام جريمة الحصار وترك غزة تئن.

المصدر: إذاعة صوت الأقصى