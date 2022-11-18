جماهير غفيرة تشيّع جثمان والد القائد مروان عيسى وسط القطاع

شيّع الآلاف من الجماهير الفلسطينية في مخيم البريج وسط قطاع غزة، المربي الحاج عبد الكريم عيسى، والد نائب قائد كتائب القسام مروان عيسى، والذي وافته المنية فجر اليوم الجمعة.

وأدّت الجماهيرُ صلاة الجنازة على الحاج أبو عدنان عيسى، في مسجد الجامع الكبير وسط المخيم، بمشاركة مسؤول حركة حماس بالوسطى أ.د. ماهر الحولي، وقادة الحركة بالوسطى، وقادة الفصائل الفلسطينية، والعمل الحكومي والسياسي ونواب المجلس التشريعي.

وقال الحولي في كلمة حماس: "نودع اليوم رجلاً من رجالات الدعوة الإسلامية، له تاريخه العظيم في التربية والجهاد، وبصماته العظيمة في تربية أبنائه وعلى رأسهم نائب قائد القسام الأخ مروان أبو البراء".

وثمن الحولي تضحيات هذه العائلة المجاهدة، داعياً لهم بالصبر والاحتساب والسلوان، وأن يعوضهم الله خيرا في مصابهم.