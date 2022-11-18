الرسالة سبورت الرسالة سبورت

الرسالة نت

ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: غزة العزة

بالصور.. جباليا تودّع القسامي "العجوري" بجنازة مهيبة

جانب من التشييع
جانب من التشييع

غزة-الرسالة نت

شيّعت جماهير غفيرة في معسكر جباليا شمال قطاع غزة ظهر اليوم الجمعة، جثمان محمود العجوري أحد أفراد كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، والذي توفي إثر جلطة قلبية.

وشارك في مسيرة التشييع عناصر كتائب القسام والمئات من المواطنين، الذين انطلقوا نحو المقبرة، بعد تأدية صلاة الجنازة عليه في مسجد التوبة.

وزفت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إلى العلا القائد الميداني/ محمود محمد عبد الدايم العجوري (38 عامًا) من مسجد "زكريا الشوربجي" في معسكر جباليا شمال قطاع غزة، والذي توفي اليوم الجمعة الموافق 18/11/2022م إثر جلطة قلبية.

وقالت: "يمضي إلى ربه بعد حياةٍ مباركةٍ حافلةٍ بالعطاء والجهاد والتضحية، نحسبه من الشهداء الأبرار الأطهار ولا نزكي على الله أحداً".و

سألت الله تعالى أن يتقبله ويسكنه فسيح جناته، وأن يجعل جهاده خالصاً لوجهه الكريم، وأن يصبّر أهله وأحبابه ويحسن عزاءهم.

e0cf9a5c873be6b65f58057c98c2988c.jpg
b5161470a1375b6b0c829a8cc2849dcc.jpg
5d71a61f53e7a5d53f6fd14c85f6e2b8.jpg
​​​​​​

رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/271967

كلمات مفتاحية

غزة القسام

متعلقات

أخبار رئيسية

المزيد من سياسي

تم نسخ الرابط بنجاح.