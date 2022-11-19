أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، الجمعة، أن المبعوث الأمريكي الخاص للمناخ جون كيري، أصيب بفيروس كورونا في قمة المناخ "كوب27" في شرم الشيخ المصرية.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية؛ إن الاختبارات أثبتت إصابة كيري بالفيروس، لكنه يواصل العمل عبر الهاتف.

وذكر المتحدث باسم الوزارة ويتني سميث، في بيان، أن كيري "تلقى التطعيم بالكامل وتطعيمه معزز، وتظهر عليه أعراض طفيفة. هو يعمل مع فريقه التفاوضي ونظرائه الأجانب بالهاتف من أجل ضمان نتيجة ناجحة لكوب27".

ويقود كيري الجهود الأمريكية للوصول إلى اتفاق في القمة التي تستمر أسبوعين في شرم الشيخ، وعقد اجتماعات متعددة في المؤتمر، بما في ذلك اجتماع مع نظيره الصيني شيه تشن هوا الخميس.

ولوحظ أن صوت كيري كان أجشا خلال الاجتماعات التي تحدث فيها الخميس.