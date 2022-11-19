الأوراق المطلوبة لتسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادي 2023 ، مع اقتراب موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول يبحث الطلاب عن الأوراق اللازمة لتسجيل النموذج للعام الثالث بالكلية 2023 ، بعد أن بعثت وزارة التربية والتعليم الفني برسالة إلى جميع اتجاهات التعليم في المحافظات تشير إلى أن طلابها من يجب أن تكمل الشهادة الإعدادية النموذج المؤهل لإجراء الاختبارات للفصل الدراسي الأول 2022-2023.

الأوراق المطلوبة لتسجيل استمارة الصف الثالث الاعدادي 2023

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الأوراق المطلوبة لملء بيانات استمارة امتحانات الشهادة الإعدادية 2022-2023 والتي تتلخص فيما يلي: -

عدد 3 صور شخصية مقاس 4*6 بخلفية بيضاء مدون عليها اسم الطالب.

أصل رسوم المصروفات المدرسية للعام الدراسي الحالي بقيمة 205 جنيه.

أصل رسوم الامتحانات بقيمة 158 جنيه.

عدد 2 صورة من شهادة ميلاد الطالب كمبيوتر.

طابع دعم وتمويل المشروعات فئة 10 جنيهات.

الاستمارة الإلكترونية والتي ستتم طباعتها من الموقع الإلكتروني مدون بها بيانات الطالب وولي الأمر كاملة.

مبلغ جنيهين رسوم الامتحانات تورد بواسطة المدرسة على إيصال 33 ع ح.

تسليم تلك الأوراق في حافظة بلاستكية للمدرسة المقيد فيها الطالب.

رابط استمارة الشهادة الإعدادية 2023

خصصت وزارة التربية والتعليم الفني موقعا إلكترونيا لتسجيل بيانات استمارة طلاب الشهادة الإعدادية المؤهلة لدخول امتحانات الفصل الدراسي الأول وذلك بإتباع الخطوات التالية:-

الدخول عبر موقع وزارة التربية والتعليم من خلال هذا الرابط (من هنا).

اختيار أيقونة استمارة الامتحانات.

تحديد الصف الدراسي (3 إعدادي).

كتابة بيانات الطالب الراغب في دخول الامتحانات كاملة في الخانات المخصصة لذلك.

تحديد المادة الأجنبية الثانية التي يدرسها الطالب.

استكمال بيانات امتحانات السابقة.

كتابة بيانات المدرسة والإدارة التعليمية المقيد بها الطالب بالتفصيل.

تحميل الأوراق المطلوبة لملء استمارة الامتحانات.

الضغط على كلمة حفظ.

طباعة الاستمارة وتوقيعها من ولي الأمر ثم تسليمها للمدرسة المقيد بها.

موعد امتحانات الفصل الدراس الأول للإعدادية 2023

عقب استكمال الأوراق المطلوبة لتسجيل استمارة الصف الثالث الاعدادي 2023 وملء الاستمارة يمكن للطلاب دخول الامتحانات النهائية للفصل الدراسي الأول والمزمع إقامتها خلال الفترة من 14 - 26 يناير 2023 داخل اللجان المدرسية لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية.