خطوات الاستعلام عن فاتورة استهلاك الغاز لشهر نوفمبر وطرق السداد ، قبل نهاية شهر نوفمبر ، يتطلع العديد من المواطنين إلى معرفة رسوم فاتورة الغاز لشهر نوفمبر ، قبل انتهاء مهلة الاستعلام عن فاتورة الغاز في 20 نوفمبر ، وهو التاريخ الذي يمكن فيه للمواطن قراءة العداد ودفع ثمن الغاز، فاتورة الاستهلاك عبر الإنترنت.

فاتورة استهلاك الغاز لشهر نوفمبر

تستعرض مراحل الاستشارة في فاتورة استهلاك الغاز وطريقة دفع فاتورة استهلاك الغاز ومواعيد الاطلاع على فاتورة استهلاك الغاز عبر الإنترنت.

الاستعلام عن فاتورة استهلاك الغاز لشهر نوفمبر

بالنسبة للمواطن الذي يريد الاستفسار عن فاتورة الغاز لشهر تشرين الثاني قبل انتهاء المدة التي يتواجد خلالها للاستعلام عن فاتورة الغاز ، وذلك من خلال بضع خطوات بسيطة:

1- الدخول إلى موقع بتروتريد، للاستعلام عن فاتورة استهلاك الغاز لشهر نوفمبر.

2- اضغط على الاستعلام عن فاتورة الغاز من خلال الرابط هنا

3- حدد المحافظة التي تقيم فيها.

4- أدخل بياناتك الشخصية.

5- إذا كنت ترغب في تغيير مكان عداد الغاز يمكنك أن تحدد المكان الذي ترغب فيه تركيب العداد.

6- اضغط على كلمة استعلام لتظهر لك رسوم فاتورة استهلاك الغاز عن شهر نوفمبر.

كما يمكنك الاستعلام عن رسوم استهلاك الغاز المنزلي من خلال الاتصال على أحد الأرقام 5727 أو 1122.

خطوات سداد فاتورة استهلاك الغاز

يمكن الاستعلام عن رسوم استهلاك الغاز المنزلي من خلال الخدمات الإلكترونية المتوفرة حاليًا، أي عن طريق فوري، أمان، أو خدماتي أو من خلال وسائل الدفع الأخرى.

كما يمكن لك سداد فاتورة استهلاك الغاز المنزلي من خلال المحفظة الإلكترونية، كما يمكن بعد الاستعلام عن رسوم استهلاكك للغاز المنزلي، أن تقوم بسداد قيمة الفاتورة من مندوبي الشركة.