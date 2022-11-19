أصدرت عائلة أبو ريا التي استُشهد 21 من أبنائها في الحريق الذي اندلع الخميس الماضي في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة، بيانًا للرأي العام.

وقال البيان المُوقَّع باسم مختار العائلة محمد أحمد أبو ريا: نرى ونسمع هنا وهناك من وسائل إعلام رسمية وغير رسمية فضلًا عن نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي يحاولون تصدُّر المشهد على حساب دماء وأرواح أبنائنا من خلال تزوير الحقائق واختلاق الأكاذيب ونشر الإشاعات.

ودعا البيان إلى "أن يتحمل الجميع مسؤوليته وأن ينظر بعين الرحمة لمن هم عند ربهم، وألا يفتري عليهم سواءً بالقول أو نشر الإشاعات".

وأكدت ضرورة ملاحقة كلّ من تُسوّل له نفسه استغلال دماء وأرواح أبنائنا قانونيًّا وشرعيًّا.

وطالبت عائلة أبو ريا، الأجهزة الأمنية ووزارة الداخلية بضرورة ملاحقة كلّ من نشر أيّ خبر أو إشاعة عن هذا الحادث الأليم.

وأعربت عن ثقتها الكبيرة في الأجهزة الأمنية ووزارة الداخلية بمتابعة الملف وإظهار نتائج الملف للرأي العام.