رابط فحص المنحة القطرية 100 دولار شهر 11 يترقب حوالي 100 ألف من الأسر الفقيرة في قطاع غزة المستفيدة من المنحة القطرية إعلان اللجنة القطرية عن موعد صرف المنحة القطرية عن شهر 11 نوفمبر الجاري.

موعد صرف المنحة القطرية

ومن المتوقع، أن تعلن اللجنة القطرية بالتعاون مع الأمم المتحدة عن صرف المنحة القطرية غدًا أن يتم تنزيل رابط الفحص للمستفيدين من المنحة يوم الإثنين 21/20/2022.

وباتت المنحة القطرية 100 دولار مصدر دخل مهم ومساعد للأسر الغزية الفقيرة، لاسيما في ظل الوضع الاقتصادي الصعب الذي يحياه شعبنا نتيجة الحصار الذي يفرضه الاحتلال على قطاع غزة.

ويتزامن صرف المنحة القطرية 100دولار دوماً مع دخول السفير القطري محمد العمادي إلى قطاع غزة، والذي يتلوه مباشرة الإعلان عن موعد صرف المنحة، والذي يتزامن غالباً بعد تاريخ 20 من كل شهر.

رابط فحص المنحة القطرية 100 دولار شهر 11

صرف المنحة القطرية شهر 11 نوفمبر 2022، ونرفق لكم هنا رابط فحص المنحة القطرية 100دولار شهر11 نوفمبر، ورابط فحص الاستعلام الحكومي المنحة القطرية 100دولار عن شهر 11 نوفمبر 2022م، من خلال الرابط التالي اضغط هنـــــــــــــــــــــا

شروط صرف المنحة القطرية شهر 10

ويذكر أن وزارة الشؤون الاجتماعية بغزة قد أصدرت بيانًا صحفيًا، حددت فيه الشروط والمعايير الواجب توفرها للمستفيدين من المنحة القطرية 100 دولار، وهي على النحو التالي:

أولاً: الشرط الأول في المنحة: من استلم أقل من 23 مرة .

ثانيًا: من استلم 23 مرة فما فوق؛ وعدد أفراد الأسرة أربعة فقط.

ثالثًا: وأكدت انه لا يوجد أسماء جديدة في هذه الدفعة.

رابعًا: تم إيقاف المنحة عن جميع المسافرين خارج دولة فلسطين، وهي شروط حددتها اللجنة في وقت سابق، وهي تتغير وفق ما تراه وزارة الشؤون الاجتماعية.

اقرأ أيضًا:

صرف المنحة القطرية شهر 11 /2022

المنحة القطرية 100 دولار شهر 11 رابط الفحص الاستعلام الحكومي